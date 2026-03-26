"Fuera Airbnb": la Alameda amanece con pintadas y candados vandalizados en pisos turísticos

El entorno de la Alameda de Hércules ha amanecido este jueves con pintadas contra los pisos turísticos que hay repartidos por el barrio. Fachadas de las calles aledañas a la plaza han aparecido con pintadas de "Fuera Airbnb" y con cerraduras y cajetines donde se guardan las llaves vandalizados con una especie de silicona.

Según algunos vecinos de la zona, creen que se han podido hacer durante la madrugada y el amanecer, ya que aún estaban frescas durante las primeras horas del día. Las pintadas se han centrado en las viviendas que tenían algún cajetín de llaves, signo que lo identifica un piso turístico.

Pintada de "Fuera Airbnb" en pisos turísticos en el entorno de la Alameda / Domingo Díaz

En el barrio hay opiniones contrarias sobre esta acción reivindicativa. Dos turistas italianos que se alojan en una de las viviendas vandalizadas confesaban tener miedo al salir a la calle y ver las pintadas. Sin embargo, vecinos de lugar no han desaprobado la acción aunque a algunos les haya tocado limpiar las fachadas.

Además de las pintadas también han aparecido vandalizados los cajetines en los que los arrendadores guardan las llaves para que los inquilinos estacionales las recojan sin necesidad de verse en persona. Tanto cerraduras como cajetines estaban cubiertos por una sustancia que impedía ser utilizados.

Cajetín de llaves de un piso turístico vandalizado / Domingo Díaz

La Alameda de Hércules es una zona de las consideradas tensionadas por la gran cantidad de alojamientos turísticos que alberga. Además de los hoteles y apartamentos turísticos, en los últimos años han proliferado los pisos gestionados por particulares y empresas para alquiler vacacional a través de plataformas online.

No es la primera vez que los vecinos de la Alameda alzan la voz por la acumulación de pisos turísticos y sus consecuencias. Cada vez que hay un evento de envergadura, la plaza y sus bares se convierten en la fanzone no oficial del encuentro, sobre todo en el caso de los encuentros deportivos.

Los residentes están hartos, según ha hecho extensivo en numerosas ocasiones a través de quejas y manifestaciones, del exceso de veladores y la utilización de la plaza como escenario de eventos multitudinarios que provocan ruidos y un exceso de basura.