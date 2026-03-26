El jurado popular considera culpable al guardia civil de San Juan acusado de vender datos de tráfico a su excuñado en Sevilla

El jurado popular ha considerado culpable de cohecho pasivo y revelación de secretos al guardia civil de San Juan (Sevilla) acusado de vender datos de tráfico a su excuñado durante el verano de 2023, concretamente entre el 27 de julio y el 21 de septiembre. El otro varón también ha sido considerado culpable de un delito de cohecho activo. La Fiscalía ha solicitado al juez que se le aplique a ambos la pena mínima de los delitos cometidos: tres años de prisión por el cohecho para cada uno y otro adicional para el agente por revelación de secretos.

El juicio, que se viene celebrando desde el pasado lunes en la Audiencia Provincial de Sevilla, ha finalizado con la lectura del veredicto. El tribunal popular llegó unánimemente a la conclusión de que el agente de la benemérita sabía que accedía a datos reservados.

Ha asumido el jurado igualmente la tesis de que su excuñado, con el que mantenía una relación de amistad anterior y posterior al matrimonio con su hermana, le entregó una dádiva o regalo a cambio de la información, solicitada mientras trabajaba para una agencia de detectives.

El jurado popular ha estimado probado que el agente utilizó a otros compañeros del cuerpo para pedirles información de vehículos con la intención de que su propósito no fuera descubierto. En aquel periodo, el guardia civil se encontraba de baja.

Las defensas de los acusados han anunciado que recurrirán al Tribunal Superior de Justicia por error en la valoración de la prueba. Ambos entienden que el jurado popular ha errado al considerar probado que hubo una promesa o entrega de dádiva a cambio de los datos entregados. Han reseñado la incongruencia en el veredicto de considerarlos culpables de un delito con una pena mínima de tres años y, sin embargo, estar a favor de la suspensión de la ejecución de la pena, algo que técnicamente no cabría con su veredicto.

"Eran preguntas puntuales"

Durante la testifical realizada en la Audiencia Provincial de Sevilla, el agente apuntó que le facilitaba los datos a su amigo porque eran "cosas de sentido común" y que se los daba porque "le interesaban". "Eran preguntas puntuales", aseguró.

El excuñado le pedía las matrículas por distintos motivos: arguyó que algunos eran de él porque tenía una autoescuela y otros porque colaboró con una agencia de detectives. También aseguró el agente que consultó datos de otros vehículos por un tema personal, ya que estaba a punto de comprarse un coche.

En cuanto a un presunto pago de 50 euros reflejado en las conversaciones, el agente del Instituto Armado corroboró la versión de su compañera y novia, que aseguró que el excuñado le debía dinero por dos motivos: por una moto sacada de un depósito y otra por la compra de un vehículo.

Además, aseguró que utilizó a los compañeros por un motivo: él estaba de baja. La Fiscalía le preguntó si el hecho de no preguntar siempre al mismo agente respondía a una intención de ocultar lo que estaba haciendo. "Si me hubiera querido esconder se lo hubiera dicho al mismo. Si hubiera estado trabajando, lo hubiera hecho yo".

Noticias relacionadas

No supo "que era información sensible"

Durante su declaración, el otro acusado aseguró que pidió datos de "vehículos de su propiedad" en gran parte. Además, aseguró que no le pagó por ello a su cuñado. "¿Qué sentido tiene si eso vale 9 euros?", insistió. De hecho, afirmó que lo hacía por "ahorrarse el dinero" y porque "a veces falla la aplicación de la DGT". "Nunca llegué a saber que era información sensible", finalizó.