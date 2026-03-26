La línea 3 de Metro eliminará uno de los carriles de la ronda histórica, ampliará espacio peatonal y recortará los jardines de la muralla

El Plan General de Ordenación Urbanística de Sevilla estableció hace casi 20 años que la línea 3 de Metro debía discurrir en superficie para reducir la carga de vehículos en una zona que estaba llamada a formar parte del conjunto histórico. Esa opción se descartó y se optó por le diseño de una red completamente subterránea que permita mantener el tráfico y la actual distribución del viario. No obstante, el proyecto del trazado del subtramo IV entre la Macarena y María Auxiliadora, refleja que una vez que culminen las obras, en 2029, sí habrá cambios sustanciales en el viario para facilitar la integración urbana de este nuevo medio de transporte y sobre todo por las dos nuevas estaciones en Muñoz León y entre las calles Maestro Quiroga y Cruz Roja

El más importante afectará a los carriles de circulación. En todo el kilómetro de recorrido bajo tierra del metro están diseñadas dos estaciones, en la Macarena y en la Ronda de Capuchinos, que conllevarán un rediseño del espacio urbano. Concretamente, en 2029, cuando finalicen las obras quedarán cuatro carriles de circulación, dos para el transporte público y dos para vehículos privados con una dimensión mínima de 3 metros de ancho cada uno. Se elimina así el quinto carril que aún existe en determinados tramos de la ronda histórica que sólo se mantendrá en el tramo entre la Avenida de Miraflores y la Carretera de Carmona, facilitando así el giro a la izquierda.

El carril bici que fue replanteado y rediseñado hace apenas cinco años volverá a reordenarse para ajustarse al espacio disponible con el nuevo diseño: "Crecerá el acerado junto al lienzo de la muralla, alejando todo lo posible el tráfico de la misma y se resuelven situaciones críticas para los transeúntes, como la que se produce en la Puerta de Córdoba, junto a la Iglesia de San Hermenegildo", explica la memoria del proyecto que detalla´el nuevo modelo: "El carril bici se dispone a una distancia fija del borde de acerado, con idea de mantener una alineación única, rectilínea, que permita la fácil circulación de los ciclistas por el mismo, evitando movimientos bruscos, fuera del trazado propuesto. Se plantea un carril único de doble sentido en el acerado derecho, de 2.5 metros de anchura".

En el otro lado del acerado se permite un mayor espacio peatonal con la reducción de uno de los carriles de coche. Así pasarán así de los seis metros existentes junto a los jardines de la muralla hasta los 12 metros que están diseñados ahora en torno a la Estación de Capuchinos. "En todo momento se mantiene un itinerario peatonal accesible, superior a 2 metros de ancho". Es decir, al abrir las dos bocas para las paradas del metro se generan nuevos espacios públicos cuya dimensión se mantiene en todo el trazado.

Reducción de 25 metros cuadrados en los jardines de la Muralla

Una de las afecciones que tendrá la obra en el entorno urbano serán los Jardines de la Muralla de la Macarena, recientemente rehabilitada. El subtramo arranca en la calle Muñoz León junto a los jardines que lindan con la muralla. La ubicación de la estación de la Macarena obliga a un recorte de este espacio verde que perderá en torno a 25 metros cuadrados según el proyecto. "La restitución de los mismos tras las obras no podrá ser completa", admite el proyecto.

En este caso, no sólo habrá una incidencia sobre el parque durante la ejecución de las obras, sino que esta se prolongará posteriormente. No obstante, sí aumenta el acerado y el espacio peatonal en el entorno de la muralla de la Macarena, de acuerdo con el diseño.

Obras durante al menos dos años

La Junta de Andalucía ha licitado las obras del nuevo tramo de metro por un importe de 164 millones de euros (164.450.023). Cuentan con un plazo de ejecución de 36 meses, es decir, tres años exactos, de manera que acabarían entre 2029 y 2030 si no hay retrasos.

Este cuarto tramo cuenta con una longitud superior a un kilómetro (1.064 metros) y discurre íntegramente soterrado, en una zona que obligará a levantar una zona con alta densidad urbana y de tráfico, con multitud de servicios, viviendas, y comercios. Incluso espacios de alto valor patrimonial como el entorno de la muralla de la Macarena.

El trazado de este cuarto subtramo comienza en el entorno de la calle Muñoz León, donde finaliza el tercero, y acaba junto a los Jardines del Valle, antes de la intersección con la calle Doctor Relimpio. Para su construcción se ejecutará mediante el sistema de túnel entre pantallas (cut & cover), con plataforma para doble vía a lo largo de todo su recorrido.