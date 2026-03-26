Mario Torres, el estudiante de Matemáticas de Algeciras que quiso ser Guardia Civil y acabará investigando con una beca en Canadá

Quería acceder al cuerpo de la Guardia Civil como su padre, pero descubrió en el campo de las Matemáticas su verdadera vocación. Este universitario andaluz se encuentra entre los estudiantes seleccionados para participar en un prestigioso programa internacional en Canadá. Se trata del Fields Undergraduate Summer Research Program (FUSRP) que está organizado por el Instituto Field, un centro de investigación en ciencias matemáticas de la Universidad de Toronto. Él es Mario Torres, natural de Algeciras y estudiante del tercer curso del grado en Matemáticas en la Universidad de Sevilla.

Se trata de una beca donde los alumnos escogidos optan por una serie de temas para investigar durante su estancia en Toronto: "La idea consiste en juntarse con tres estudiantes y un profesor como apoyo para ahondar en el tema". El algecireño estará íntegramente los meses de junio y julio en la ciudad canadiense junto a otros 20 alumnos de todo el mundo, cada uno con su correspondiente tema, sobre el que deberán investigar. En su caso, Mario Torres tratará de investigar "buscando simetrías" a las funciones simétricas que desarrolló el matemático francés Pierre Alphonse Laurent en el siglo XIX.

"Nunca puedes imaginar que una beca tan prestigiosa y demandada pueda tocarte"

"Es de las pocas becas que no pide como requisitos ser canadiense o estadounidense", menciona Mario apuntando a la flexibilidad con la que contaba el trámite en esta ocasión. Algo que se vio facilitado por su buen curriculum académico en la Universidad de Sevilla, donde su nota media roza el sobresaliente, junto a la experiencia recogida tras ser alumno interno del departamento de Álgebra de la Facultad de Matemáticas de la US. "Nunca te llegas a imaginar que una beca tan prestigiosa y demandada como esta te puede tocar", destaca el joven sin llegar a creérselo del todo, más aún con la alta competitividad que existe para acceder.

Pero la capacidad mental de Mario y su afán por alcanzar la máxima experiencia posible no queda ahí. Además, pasará los meses de agosto y septiembre en Copenhage de Erasmus --en la modalidad del programa referida a la realización de prácticas en institutos de investigación-- para desarrollar un proyecto tras entrar en contacto con una profesora de la capital danesa. "He tratado de buscar mi propia financiación para aprovechar esta cláusula", asegura el joven.

En esta ocasión, investigará sobre el Mapping Class Group y las superficies de Riemann. "Tratamos de coger un elemento, como un donut, y entonces lo estiramos, doblamos y retorcemos sin llegar a romperlo nunca", detalla Torres, al tiempo que afirma que la clave está en "catalogar todos esos movimientos y transformaciones posibles" para que, al final, vuelva a parecer exactamente el mismo donut original.

De querer entrar en la Guardia Civil a ser un puntero estudiante de Matemáticas

El grado de Matemáticas le llegó de rebote: "No conocía tanto la rama, mi interés era otro, quise ser Guardia Civil por lazos familiares". El periplo de Mario Torres hasta llegar a las matemáticas no deja de ser curioso, aunque hoy en día segura haber construido una fuerte vocación: "Era imposible no enamorarse de una carrera tan bonita".

Muestra un gusto importante por el área de topología, en la que le gustaría especializarse. "Es muy chula y supone la base del resto de áreas de las matemáticas", subraya Torres. Se trata de una disciplina --similar a la geometría-- que trabaja con formas --en su mayoría-- imposibles de representar en la dimensión donde vivimos basada en altura, longitud y profundidad. "Es algo más complejo y abstracto".

Entre sus aspiraciones profesionales está ser profesor universitario. Piensa en aprovechar a fondo las oportunidades de las últimas becas y sacar partido de su internacionalidad. "Al final uno crece también yendo a distintos países, descubriendo otras formas de pensar", menciona Mario Torres en claro alegato de defensa de la riqueza cultural y científica que se expande por todo el planeta.