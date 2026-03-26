National Geographic elige los 4 pueblos de Sevilla con la Semana Santa más auténtica: Osuna, Écija, Carmona y Utrera

"La misma devoción que Sevilla, pero sin tantas cámaras". Así ha calificado la prestigiosa revista 'National Geographic' las diez celebraciones de Semana Santa "más desconocidas" de Andalucía, una recopilación que ha hecho de las procesiones que se extienden por toda la comunidad autónoma y que se distinguen de las más famosas de Sevilla capital o Málaga al ser "más discretas y auténticas". Y entre las diez andaluzas escogidas, se encuentran cuatro de la provincia de Sevilla: Osuna, Écija, Carmona y Utrera.

"Los focos, en general, no apuntan hacia estas tierras donde se siente la proverbial gracia y hospitalidad andaluzas, pero que es más discreta y auténtica", ha indicado la publicación sobre estas localidades "mágicas y con carácter" que ofrecen todo el fervor y belleza de la Semana Santa andaluza, pero sin la masificación de las grandes capitales.

Osuna: una Semana Santa "fronteriza" en Sevilla

Entre las escogidas por National Geographic de la provincia de Sevilla se encuentra Osuna, un municipio del que la publicación ha afirmado que es una "pequeña lección de urbanismo en cuesta" con sus calles empinadas que "trepan" hacia la colegiata y la universidad, y que son flanqueadas en su recorrido por palacetes y conventos.

Semana grande en Osuna / El Correo

"Esta 'ciudad-iglesia' llegó a tener 18 conventos y más población eclesiástica que civil", ha añadido la revista, que ha aconsejado visitar la Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción, un "coloso del Renacimiento" con una colección de pinturas, entre la que aparecen Riberas, además del panteón ducal.

La Semana Santa de Osuna y su "delicadísimo" Cristo de la Humildad y Paciencia

Sobre su Semana Santa, National Geographic ha relatado: "Es fácil imaginar que los costaleros encaran dificultades para subir y bajar por las calles de Osuna en una Semana Santa fronteriza entre las tradiciones cordobesas y sevillanas".

Entre sus principales procesiones, la publicación ha destacado su "delicadísimo" Cristo de la Humildad y Paciencia, o la Canina, un esqueleto que representa la Muerte.

"Osuna también es un cruce de rutas culturales como el Camino de Santiago de Antequera o la ruta literaria de Washington Irving, que comparte un itinerario similar al de Caminos de Pasión hasta casi llegar a Sevilla", ha añadido.

Écija: el epicentro de las artes con una Semana Santa de gran belleza

Otra de las imprescindibles de esta ruta por la Semana Santa más "auténtica" es Écija, del que la revista ha recalcado las huellas romanas que aparecen en su subsuelo.

La Semana Santa de Écija ha sido “esplendorosa” para el Gobierno local / Manuel Rodríguez

"Écija lleva siendo un epicentro de las artes desde la Antigüedad, y como prueba, ahí está la colección de mosaicos romanos del palacio de los Marqueses de Benamejí junto a su joya indiscutible: la escultura de la Amazona herida", ha señalado.

Una riqueza artística que impregna su propia Semana Santa, de la que National Geographic ha indicado: "Su característica imaginería ha forjado el llamado 'estilo ecijano'. Por aquí procesionan tallas de los mejores imagineros de Sevilla abrigadas con los trabajos de uno de los últimos talleres de bordados, que compagina su servicio a las cofradías con los diseños de alta costura".

Carmona: una fortaleza histórica con la talla más antigua de Andalucía

Carmona es la otra ciudad sevillana que destaca por su Semana Santa, de la que la revista ha destacado que lleva siendo una "fortaleza clave" desde hace cinco milenios y que su historia ha hecho que sea en este lugar donde procesiona la talla más antigua de Andalucía, el Cristo de la Amargura: "La del rebelde al que crucificaron los mismos romanos que construyeron aquella maravilla de la ingeniería".

Semana Santa en Carmona / El Correo

"La iglesia de Santa María de la Asunción, el alcázar del Rey Don Pedro o la giraldilla de San Pedro son algunas de las joyas que harán que aquí la ruta pida una parada tranquila, especialmente si se quiere abordar la espectacular necrópolis romana del extremo occidental de Carmona", ha detallado la publicación.

Utrera: la ciudad de las campanas y una Semana Santa llena de tradición

Cerrando el listado de los municipios sevillanos incluidos en este listado se encuentra Utrera, situada "tan cerquita de Sevilla que hay quien se acerca a merendar a esta localidad con fama de saber pasárselo bien y de hacer buenas natas y hojaldres".

La Hermandad de La Borriquita en la Semana Santa de Utrera 2019 / Vicente Córdoba

"Tiene fama sobre todo de su osado toque de campana, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, en el que los campaneros se juegan el tipo desde las alturas", ha recalcado al respecto.

La Semana Santa de Utrera y sus 13 cofradías

Un arriesgado rito que revela la devoción de esta ciudad que "hierve" en Semana Santa con sus 13 cofradías. "Procesionan tallas de renombre como la de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Marcos Cabrera (1597), y que hacen gala de la afamada escuela de saetas local", ha añadido.

Semana Santa en Utrera / Vicente Córdoba

Fuera de la provincia de Sevilla, el resto de elegidas por tener las celebraciones de Semana Santa más "desconocidas" de Andalucía se encuentran la localidad jiennense de Alcalá la Real o las cordobesas Priego de Córdoba, Baena, Cabra, Lucena y Puente Genil.