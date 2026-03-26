Así es el proyecto del IES Pino Montano que busca acabar con la soledad en los recreos

El IES Pino Montano, de Sevilla, con su proyecto "Mundolescente" ha resultado ganador del premio Gira Jóvenes de proyectos de impacto en su XIV edición, en la categoría urbana. Esta iniciativa ha destacado por su capacidad para dar respuesta a retos medioambientales y sociales y, además, generar un impacto positivo en su comunidad y entorno.

"Mundolescente" ha sido elegido entre otros tres finalistas en la categoría de ámbito urbano, en un evento celebrado en Madrid, que ha contado con la presencia de Esther Monterrubio, secretaria General del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, y de Mª Paz Sánchez Martínez, directora general de Planificación, Innovación y Gestión de la Formación Profesional.

En su interveción, Monterrubio ha destacado que "contamos con una juventud preparada y con ganas de aportar sus ideas y su compromiso para resolver desafíos nuevos (...) Hemos escuchado a jóvenes que hablan de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que tienen preocupación por su entorno, por el medio rural o por buscar como orientar su vida”.

El mercado laboral actual pide conocimientos técnicos, pero también... Iniciativa

Adaptación

Colaboración

Pensamiento creativo

Pensamiento crítico

Capacidad de convertir una idea en un proyecto útil En otras palabras, pide competencias transversales.

¿Qué es Mundolescente y por qué ha ganado?

El proyecto "Mundolescente" propone la creación de un espacio educativo donde implementar un programa de actividades recreativas en el tiempo de recreo, diseñado para fomentar relaciones cara a cara y mejorar el bienestar emocional. Este espacio estará dirigido especialmente a estudiantes con dificultades de integración social, promoviendo la cohesión y el apoyo entre compañeros.

Resto de finalistas

Foto de familia con el resto de finalistas / Ruben Benito Velazquez

Además del IES Pino Montano y su proyecto "Mundolescente", el resto de los finalistas en esta categoría rural han sido: Gira tu futuro, del centro Océano Atlántico (Zaragoza); Signofy, del IES Abastos (Valencia); y Conectadas del IES Felipe Trigo, de (Madrid), que han tenido la oportunidad de presentar ante un jurado de expertos sus iniciativas.

Este estaba compuesto por expertos de diversas áreas, que han evaluado las iniciativas en base en a su viabilidad, innovación y capacidad para generar un cambio positivo. Entre sus miembros se encontraban José Carlos García Yonte, responsable de RSC y Alianzas Empresariales Autonómico en Cruz Roja Madrid; Carmen Sebrango, directora de la Fundación Bertelsmann; Carlos Mataix, director del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid y asesor de empresas y organizaciones sociales; Laura González, directora de operaciones de Junior Achievement; y Ana Vila, vocal de la junta directiva de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios.

Además, en esta gala se ha elegido el proyecto "Jóvenes Express", del Colegio San Agustín, de Fuente Álamo (Murcia) como ganador den la categoría rural, donde también eran proyectos finalistas: Vixia Forestal, del centro EFA Fonteboa, de Coristanco (A Coruña); Deltatrófic, del centro IEPAAC, de La Rápita (Tarragona); y el Centro el Aspa Jóven, del EFA Molino Rural, de Ciudad Real.

Premios y reconocimientos

Los ganadores y el resto de finalistas tendrán la oportunidad de vivir una experiencia única durante los dos próximos días en la que visitarán y conocerán un poco más de cerca empresas referentes cómo es el día a día de 3 empresas: CHEP, referentes en sostenibilidad ambiental y economía circular, DUARA, emprendedoras sociales y finalistas de GIRA Mujeres Coca-Cola, que quieren transformar el mundo de la moda hacia un consumo más sostenible, y Ayúdame3D, que gracias a su modelo de negocio contribuyen a reducir la desigualdad y mejoran la calidad de vida de miles de personas con discapacidad.

Además, los dos equipos ganadores, uno en la categoría urbana y otro en la rural, recibirán una dotación de equipos tecnológicos para apoyar su desarrollo profesional y potenciar su futuro laboral.

Esta edición vuelve a confirmar el enorme potencial de los jóvenes cuando cuentan con acompañamiento, formación y confianza. Detrás de cada uno de estos proyectos hay esfuerzo, creatividad y una voluntad de transformar el entorno. Ese es precisamente el espíritu que queremos impulsar con GIRA Jóvenes: que los jóvenes descubran su potencial, desarrollen competencias clave y se sientan capaces de construir su propio camino profesional. Esther Morillas — Vicepresidenta de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

Vicepresidenta de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia. / Ruben Benito Velazquez

Más de 700 jóvenes en toda España

En esta XIV edición de GIRA Jóvenes se seleccionaron a 757 jóvenes de 28 localidades españolas, con 341 estudiantes de entornos rurales y 416 de entornos urbanos, cursando estudios de Formación Profesional Básica o Superior en 37 centros educativos. Los equipos finalistas, al igual que los demás participantes, demostraron un nivel excepcional de talento, creatividad y dedicación durante todo el proceso de formación y elaboración de sus proyectos.

Todos los grupos participantes han recibido una formación en competencias transversales impartida por Fundación Universidad y Empresa y por AlmaNatura, así como un proceso de “learning by doing” dirigido por Youth Business Spain y AlmaNatura para la elaboración de sus proyectos de impacto.

Más sobre GIRA Jóvenes

En 2012 nació GIRA Jóvenes, un programa de capacitación y empleabilidad que promueve que jóvenes de 16 a 30 años se conozcan mejor a sí mismos, se acerquen al mundo laboral y ganen habilidades para el ámbito profesional y personal. En las últimas ediciones, GIRA Jóvenes ha puesto especial foco en los jóvenes que residen en entornos rurales para que se conviertan en impulsores de su actividad socioeconómica y ayuden a fijar su población, suponiendo así una solución al fenómeno de la despoblación. Además, el programa toma como palanca de acción la Alianza Nacional por la FP impulsada desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, y a la que recientemente se ha adherido CCEP.

Actualmente, el programa cuenta con la colaboración de partners clave como: FP Empresa, CHEP, Junior Achievement o AlmaNatura en el entorno rural; y Youth Business Spain en el entorno urbano o Fundación Universidad Empresa para llegar a todos los territorios posibles y trabajar áreas como la diversidad e inclusión, la sostenibilidad, la economía circular, el emprendimiento social o la digitalización, sectores llamados a ser clave en los próximos tiempos.

A través de las distintas acciones del programa se refuerza el compromiso de Coca-Cola por convertirse en un agente positivo del cambio en aquellas comunidades en las que opera, incidiendo sobre los ODS 8 -Trabajo Decente y Crecimiento Económico-, 10 -Reducción de las Desigualdades-, 4 -Educación de Calidad- y 17 -Alianzas para Lograr los Objetivos-.

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A lo largo de sus catorce ediciones, GIRA Jóvenes ha llegado a más de 10.000 participantes.