El hotel de cuatro estrellas de Sercotel en la antigua sede de CCOO de Plaza del Duque abre sus puertas con 116 habitaciones

El nuevo hotel de Sercotel, que lleva el nombre de Sevilla Don Luciano, ha abierto sus puertas este miércoles. Se trataba de una de las aperturas más esperadas en la ciudad, ya que se sitúa en un lugar emblemático: la Plaza del Duque, donde se ubicaba la antigua sede de CCOO.

El cuatro estrellas contará con 116 habitaciones y su inauguración coincide con una fecha de alta demanda turística en la capital hispalense como es la Semana Santa "y refuerza la estrategia de la compañía de crecer en ubicaciones céntricas y en destinos con alta actividad durante todo el año", ha informado la cadena hotelera.

14 hoteles en Andalucía

Con esta incorporación, Sercotel -compañía perteneciente al Grupo Corporativo Landon- suma ya cuatro establecimientos en la capital y alcanza los 14 hoteles en Andalucía, consolidando su presencia en una de las principales regiones turísticas del país. En Sevilla y su provincia está prevista la apertura de hasta 54 hoteles y alojamientos hoteleros a medio plazo y este en concreto se emplaza en una zona donde está prevista otra inauguración en la que fuera sede de la Policía Nacional en la Plaza de la Gavidia.

"Esta apertura ratifica la competitividad de la compañía en destinos nacionales relevantes y se alinea con los ambiciosos objetivos de crecimiento que la cadena ha trazado en su Plan Estratégico 2026-2029", ha explicado José Rodríguez, CEO de Sercotel.

“Andalucía es una de las regiones clave en nuestra estrategia de crecimiento, tanto por su atractivo turístico como por la solidez de su demanda. El Sercotel Sevilla Don Luciano refleja el tipo de proyecto por el que apostamos: una ubicación céntrica, un producto cuidado y una propuesta alineada con el destino. El hotel se sitúa en un enclave privilegiado, con una profunda carga histórica, ligado a la identidad cultural de la ciudad y a figuras clave de su pasado”, ha subrayado.

Andalucía es una de las comunidades donde Sercotel ha experimentado un mayor crecimiento en los últimos años, con la incorporación de 12 hoteles entre 2021 y 2026. A nivel global, la cadena alcanza los 94 hoteles en España y Andorra, entre activos en gestión y operación (62), franquicias (21) y proyectos en desarrollo (11), ha informado la compañía.

Un diseño inspirado en el Guadalquivir

Según ha informado la cadena, el Sercotel Sevilla Don Luciano ha sido concebido para ofrecer "una experiencia confortable y funcional". Así, algunas de sus 116 habitaciones cuentan con balcón o terraza con vistas a la ciudad y ha recordado que el establecimiento se ubica "en la zona donde se encontraba la iglesia de San Miguel".

El interiorismo del hotel combina madera, metal y cristal "en espacios luminosos que cuentan una historia". "El proyecto se inspira en la relación histórica entre el río Guadalquivir y el comercio marítimo, que actúa como hilo conductor del diseño", ha subrayado.

Piscina exterior y gimnasio

Así, el azul recorre los pasillos de las siete plantas, "evocando el viaje del cauce hacia el mar, mientras que el albero, los verdes y los tejas -símbolos inconfundibles de Sevilla- tiñen de color las zonas comunes. Estas armoniosas transiciones, de hecho, persiguen evocar el arte y la luz característicos de la ciudad", ha abundado.

El hotel dispone de además de un gimnasio y una piscina exterior. "Cada elección cromática y de materiales busca equilibrar la identidad local y la contemporaneidad, brindando al visitante una estancia coherente y sensorial, consolidando al Sercotel Sevilla Don Luciano el establecimiento más emblemático del corazón de la ciudad", ha defendido la compañía.