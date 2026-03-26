Sevilla amplía su dispositivo contra el Virus del Nilo: más controles y actuación rápida en municipios en riesgo

La prevención del Virus del Nilo Occidental (VNO) se construye con planificación y evidencia: vigilancia entomológica, actuación en origen y capacidad de respuesta cuando el riesgo se incrementa. En ese marco, Lokímica ha sido adjudicataria de dos lotes (lotes 1 y 3) del servicio de control de mosquitos vectores del VNO en municipios de la Vega del Guadalquivir y otros de la provincia de Sevilla durante 2026, en un contrato coordinado por la empresa pública Tragsatec.

Un dispositivo reforzado para 2026

La adjudicación suma un importe total de 759.600 euros (IVA no incluido), correspondiente a la ejecución del lote 1 (597.600 euros) y el lote 3 (162.000 euros), e incorpora una planificación operativa de hasta 844 jornadas de trabajo (664 jornadas del lote 1 y 180 jornadas del lote 3).

Esta dimensión permite sostener un dispositivo preventivo continuo y, a la vez, reforzar la intervención en escenarios en los que la autoridad sanitaria declare riesgo de transmisión.

El servicio tiene por objeto la vigilancia y el control de poblaciones larvarias y adultas de mosquitos del género Culex, principales vectores implicados en Europa en el ciclo del VNO.

La operativa combina muestreos, identificación y cuantificación de larvas y adultos, registro de factores de riesgo y designación de zonas a tratar en coordinación con el equipo técnico de Tragsatec, incorporando toda la información a una herramienta digital de seguimiento.

¿Dónde se actuará?

El lote 1 se desarrolla en municipios de la margen derecha del Guadalquivir, entre ellos Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Bormujos, Coria del Río, Gelves, Isla Mayor, Mairena del Aljarafe, Tomares, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, La Puebla del Río y Villamanrique de la Condesa.

Por su parte, el lote 3 aporta capacidad de intervención en cualquier municipio de la provincia de Sevilla declarado en riesgo por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, lo que refuerza la respuesta ante escenarios cambiantes y permite actuar con rapidez donde sea necesario.

Cómo se controlan los mosquitos

Los trabajos se orientan a la reducción de densidad vectorial actuando en puntos críticos del entorno urbano y periurbano. Entre los enclaves recogidos en la planificación técnica se incluyen zonas de encharcamiento perimetral (acequias, canales y puntos húmedos), balsas de riego, estaciones depuradoras y zonas de vertidos, así como tratamientos larvicidas en tablas de arroz cuando proceda y actuaciones adulticidas de barrera en zonas periurbanas, además de otros puntos similares que se identifiquen por su riesgo.

Qué incluye el plan: vigilancia, tratamientos y respuesta rápida

El programa contempla el empleo de larvicida biológico a base de Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) y adulticidas inscritos en el Registro de Biocidas, con rotación para minimizar el riesgo de resistencias, bajo los criterios técnicos definidos en el pliego y la supervisión de Tragsatec.

Además, el seguimiento de la actividad se realiza mediante el registro en una plataforma online, incorporando de forma simultánea las zonas tratadas y las zonas de vigilancia, y con el envío semanal de informes sobre tratamientos y actuaciones realizadas.

Una estrategia basada en prevención

“Cuando hablamos de prevención del Virus del Nilo, hablamos de método: vigilar, medir y actuar con criterio. Un dispositivo de esta envergadura permite sostener la vigilancia entomológica y ajustar las intervenciones al riesgo real, con trazabilidad y coordinación con la administración”, señala Rubén Bueno Marí, director técnico de Lokímica.

La ejecución se apoya en equipos formados por responsable técnico y técnico aplicador, con medios específicos para tratamientos y vigilancia, garantizando una intervención planificada y alineada con los requisitos de seguridad, documentación y control propios de los programas de sanidad ambiental de ámbito público.

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Con esta adjudicación, Lokímica refuerza su papel en la prevención del VNO en Sevilla desde una perspectiva One Health, integrando vigilancia, control en origen y reporte técnico para contribuir a una respuesta coordinada y eficaz en salud pública.