Aplazada para después de Semana Santa la huelga de los repartidores de cerveza Cruzcampo en Sevilla
La sección sindical de CCOO ha confirmado que la empresa logística ha tratado de boicotear la huelga y piden fin a un bloqueo salarial desde hace 18 años.
La sección sindical de CCOO ha confirmado el aplazamiento de la huelga de repartidores de cerveza de la Factoría Heineken de Mairena del Alcor y su centro logístico de Dos Hermanas para después de Semana Santa. La huelga, que estaba programa para este jueves y viernes, ha sido aplazada después de que la empresa logística haya "intentando amortiguar el éxito de la huelga", según ha indicado el sindicato.
Desde CCOO afirman que la plantilla "sufre desde hace 18 años un bloqueo salarial" y denuncian que no pueden "seguir aceptado la precariedad y los pactos individuales como norma de funcionamiento, por eso es necesaria esta huelga". Del mismo modo, pide la igualdad en incentivos con la implementación de un "sistema único y transparente para toda la plantilla, equiparándolo al de capataces y dirección". Asimismo, demandan la compensación de turnos creando un "plus específico" para el "cuarto turno" y otros turnos rotatorios.
Por último, solicitan que se garantice al menos tres semanas de vacaciones en periodo estival, al mismo tiempo que reclaman la compensación de los días festivos que coinciden con días de descanso o sábados, afirmando que es "un derecho avalado por el Tribunal Supremo que la empresa está ignorando". Por su parte la empresa DHL Supply Chain ha expresado "su respeto al derecho a la huelga y al ejercicio de los derechos sindicales".
A pesar del aplazamiento, desde la empresa anuncian que siguen "trabajando en coordinación con todas las partes implicadas para gestionar la situación con la máxima responsabilidad y profesionalidad". En u comunicado, han afirmado que "el compromiso fundamental en estos momentos es la seguridad de las personas, así como garantizar la continuidad del servicio, siempre dentro del respeto al marco legal y a los derechos de los trabajadores"
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