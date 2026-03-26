Sevilla se enfrenta a 29 grados a la sombra en plena Semana Santa en estos días

Sevilla se enfrenta esta Semana Santa a temperaturas máximas de hasta 29 grados a la sombra, según datos de Aemet en la previsión de la semana próxima. En principio son valores que tendrían lugar el Martes y el Miércoles Santo, sin descartar que puedan extenderse a más días.

En un contexto de tiempo estable, sol y sin nubes, Sevilla capital y provincia tendrán una Semana Santa tranquila en lo meteorológico, aunque con calor en las horas tempranas de la tarde entre las 15.00 y 18.00 horas.

Estas serán las temperaturas desde el Domingo de Ramos al Miércoles Santo

Sevilla capital irá ganando calor claramente desde el Domingo de Ramos hasta el Miércoles Santo, con una subida progresiva de las máximas desde los 23 grados del domingo hasta los 24 del Lunes Santo, para dispararse después hasta los 29 grados tanto el Martes como el Miércoles Santo. Las mínimas también acompañarán ese ascenso, al pasar de 12 grados el domingo a 14 el miércoles, lo que dibuja un ambiente cada vez más templado y casi veraniego en plena Semana Santa.

En el resto de la provincia también se notará ese repunte térmico, aunque sin alcanzar los valores de la capital. Écija subirá de 21 grados el Domingo de Ramos a 24 el lunes y 26 el Martes Santo, antes de quedarse en 25 el miércoles; Lebrija pasará de 21 a 25 grados entre el domingo y el martes, repitiendo esa máxima el miércoles; y Morón de la Frontera se moverá en registros algo más suaves, con 19 grados el domingo, 21 el lunes y 23 tanto el martes como el miércoles.