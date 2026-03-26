Sevilla tendrá en junio su segundo carril BUS VAO: tendrá dos pasos inferiores en Carlos III y la SE-30 solo para buses y coches con más de dos ocupantes

El segundo carril BUS VAO reservado para coches con más de dos ocupantes y transporte público del Aljarafe sevillano entrará en servicio el próximo mes de junio. La plataforma reservada , que se suma a la vía estrenada este mismo mes entre Mairena y el acceso a Sevilla desde la autovía de Coria, se encuentra prácticamente finalizada tras una inversión de 20 millones de euros. La nueva infraestructura partirá desde la Cartuja, atravesará Camas y llegará hasta Castilleja de Guzmán. En total, 6,6 kilómetros de trazado.

El diseño de este carril BUS VAO en el que serán sancionados los vehículos que accedan con un solo ocupante plantea un carril central reversible regulado por semáforos, de forma que se pueda activar en uno u otro sentido (al contrario de la otra vía similar del Aljarafe que sólo está pensada para los vehículos que accedan a Sevilla).

La salida de este carril BUS VAO está en la Avenida Carlos III de la Cartuja. Concretamente, se ha remodelado la calle Juan Antonio de Vizarrón y se ha adaptado el paso inferior de la avenida de Carlos III que ahora dispone de cinco metros de gálibo y un ancho adaptado al paso de autobuses. Tendrá también acera y carril bici para que puedan se pueda llegar ahí desde el puente de la Señorita.

Para sortear la SE-30 se habilita otro paso inferior y rodea el casco urbano de Camas hasta que en una zona se amplía hasta ganar dos carriles reservados en un tramo. Ya en la glorieta de acceso a la carretera A-8077 el trazado vuelve a tener tres carriles, uno de ellos BUS VAO reversible, hasta llegar a Castilleja de Guzmán.

La Junta de Andalucía estima que este carril BUS VAO será empleado por unos 7.100 usuarios de las líneas autobuses y transporte público que desvíen su recorrido por este nuevo trazado para evitar atascos. Además, el objetivo es que se puedan alcanzar los 4.000 coches diarios con más de un ocupante. Para evitar que haya vehículos sólo con el conductor se instalará señalización y pantallas, así como una red de cámaras de la DGT.

El quinto carril BUS VAO de Andalucía

Andalucía cuenta hasta el momento con tres carriles BUS VAO en funcionamiento. El primero se ejecutó en el acceso al Parque Tecnológico de Málaga, provincia en la que se desplegó una segunda iniciativa de estas características en diciembre de 2025 cuando se habilitó la plataforma reservada en el acceso a Málaga por la autovía A-357. El tercero es el trazado entre Mairena y la autovía de Coria. El cuarto se ha puesto en servicio Granada y atraviesa el término municipal de La Zubia.

Para los próximos meses están programados otros dos más: la plataforma reservada en Alhaurín de la Torre (Málaga), recientemente adjudicada, y el carril diseñado entre Almonte y El Rocío (Huelva).