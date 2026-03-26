Sevilla ya tiene el único cine 4D de Andalucía: asientos en movimiento, salas familiares y tecnología 4k de última generación
El complejo, ubicado en el centro comercial Aleste Plaza, incorpora 10 salas con experiencias innovadoras, incluyendo espacios con juegos para niños y proyección láser con sonido envolvente
La cadena Axion aterriza en Sevilla con su complejo Cines Axion Premium Sevilla, ubicado en el espacio de ocio más grande de Europa, Ozone Bowling Sevilla, dentro del Centro Comercial Aleste Plaza, promovido por Bogaris, con una propuesta cinematográfica innovadora que combina tecnología de última generación, confort y experiencias pensadas para todos los públicos.
El complejo cuenta con diez salas, tres de ellas diseñadas para ofrecer experiencias que van mucho más allá del cine tradicional, tratándose de una propuesta única que actualmente no está disponible en ningún otro cine de Sevilla ni en toda Andalucía, lo que sitúa al complejo como un referente en innovación cinematográfica en la región.
Cada una de estas salas ha sido concebida para sorprender y ofrecer nuevas formas de disfrutar del cine.
Vive el cine en 4D: emoción en cada asiento
La Sala 9, equipada con tecnología 4D E-Motion, permite al público vivir la película de forma completamente inmersiva. Sus asientos se mueven al ritmo de la acción en pantalla, ofreciendo una experiencia cinematográfica única y muy dinámica.
Una sala pensada para los más pequeños… ¡y para toda la familia!
La Sala 7 es un auténtico parque de aventuras dentro del cine. Con tobogán, zona de juegos infantiles y sofás familiares en las primeras filas, los niños pueden disfrutar de la película de forma activa y divertida, mientras los adultos se relajan cómodamente. Un espacio pensado para que toda la familia viva el cine de manera única, sin aburrirse ni un minuto.
Experiencia audiovisual de primer nivel
Para los amantes del cine más exigentes, la Sala 1 ofrece proyección láser 4K y sonido Atmos, garantizando una calidad de imagen y sonido envolvente que transporta al espectador al corazón de la acción.
Todas las salas cuentan además con proyección láser 2K y butacas premium recliner, asegurando confort, brillo y nitidez en cada sesión.
Horarios de apertura
El cine abre todos los días de la semana con la siguiente programación:
- De lunes a jueves: primera sesión a las 17:00 h (acceso desde las 16:30 h) y finalización aproximada de la última película a las 23:45 horas
- Viernes y vísperas de festivo: primera sesión a las 17:00 h y última sesión hasta las 00:45 horas
- Sábados: primera sesión a las 16:00 h (acceso desde las 15:30 h) y última sesión hasta las 00:45 horas
- Domingos y festivos: primera sesión a las 16:00 h y última sesión hasta las 23:45 horas
Un impulso para Ozone Bowling Sevilla, el mayor complejo de ocio de Europa
La presencia de Cines Axion Premium Sevilla refuerza la oferta de Ozone Bowling Sevilla, considerado el mayor complejo de ocio de Europa y uno de los espacios de entretenimiento familiar más innovadores de la ciudad.
El complejo reúne en un mismo espacio una amplia oferta que incluye bolera, karting eléctrico indoor, un hinchable gigante multiactividad, zona de recreativos y un área gastronómica con espacios para cumpleaños y eventos, ofreciendo experiencias de ocio para todas las edades.
Desde su puesta en marcha, más de 300.000 sevillanos han pasado ya por el complejo, consolidándolo como un punto de encuentro para el entretenimiento.
Aleste Plaza, destino de ocio de referencia
Con esta propuesta, el Centro Comercial Aleste Plaza continúa consolidándose como un referente y destino comercial y de ocio de primer nivel en Sevilla, integrando experiencias innovadoras para todos los públicos.
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