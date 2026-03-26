Ni torrijas ni pestiños: las Orejitas del Abad son el postre de Cuaresma más buscado en Sevilla

Las torrijas se han convertido en uno de los dulces más famosos de la Semana Santa, con la mayoría de pastelerías, obradores y negocios ofertando este sabroso bocado creado a base de pan, azúcar y canela. Pero a pesar de ser uno de los postres más conocidos y consumidos de toda la geografía durante la Cuaresma, no es el único de toda Sevilla, pues existe otro bocado creado en Coria del Río, pero extendido por toda la provincia, que cuenta con siglos de historia: las Orejitas de Abad.

Se trata de un dulce creado a base de masa frita que nació en las cocinas de Coria del Río y que se ha traspasado, generación tras generación, de madres a hijos hasta haberse convertido en uno de los mayores emblemas de estas fechas en el municipio sevillano.

El nombre y la forma característica de las Orejitas de Abad

Una de las principales características de este bocado es su curiosa forma, creado como pequeños lacitos que, una vez fritos, resultan similares a una diminuta oreja, de ahí su nombre.

A causa de los siglos de historia que aglutina este dulce, el origen de su denominación no se conoce con claridad, pues mientras algunas leyendas aseguran que se debe a que se podría haber creado por primera vez en alguna abadía, otros aseguran que podría obedecer a la devoción del territorio a San Antonio de Abad.

La receta tradicional de las Orejitas de Abad, con aceite de oliva y anís

Pero, a pesar de los inicios de su nombre se haya diluido con el paso de los años, su receta sí que se ha mantenido intacta década tras década gracias al tesón, principalmente, de las madres y abuelas de Coria del Río.

Así, para la elaboración de este dulce se utiliza aceite de oliva en lugar de la mantequilla o manteca de cerdo que suele usarse en muchos de los dulces de Cuaresma.

Además, la masa se crea con canela y ajonjolí, además de anís, un toque de ralladura de limón y aguardiente. Una vez que se ha integrado la mezcla, es momento de amoldarla con forma de lacitos y echarlos en aceite caliente hasta que queden bien fritos.

Durabilidad y tradición: las Orejitas de Abad, un dulce que perdura

Tras esto, solo quedará disfrutar de su excepcional textura y sabor que, al contrario de lo que ocurre con otros dulces caseros, puede durar en perfecto estado todo un mes.

Ni torrijas ni pestiños: las Orejitas del Abad son el postre de Cuaresma más buscado en Sevilla / Orejitas del Abad

De ese modo, este dulce típico de Cuaresma también se puede comer durante todo el año en una tradición que ha sobrevivido durante décadas y que, en la actualidad, también se puede comprar en pequeños obradores y negocios que los realizan en Coria del Río de manera artesanal.