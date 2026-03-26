La unidad de élite de la Policía Local incauta medio millón de euros en falsificaciones deportivas

La equipación del Betis con el nombre de Bellerín, la de la selección Argentina con el dorsal de Messi o la camiseta rosa del Barça. La unidad de élite de la Policía Local de Sevilla ha desarrollado este jueves una operación policial contra la venta ambulante. La calle San Jacinto o la Avenida de la Constitución, lugares habituales de venta de copias han sido el foco de este dispositivo, conocido como "Operación Champions".

Esta actuación de la nueva unidad conocida como GAR se ha saldado con la identificación de 17 personas dedicadas a la venta de estas falsificaciones y dos imputados que no han sido detenidos a los que se les acusa de "presuntos delitos contra la propiedad intelectual". En total, se han incautado alrededor de 5.000 prendas deportivas falsificadas, a la espera de un conteo más preciso por parte de los agentes.

"La operación se lleva a cabo como consecuencia de demandas tanto de vecinos y comerciantes de la zona", ha explicado Manuel Corregidor, intendente principal del Grupo de Acción y Reacción. En total, como ha confirmado el responsable de esta nueva unidad policial ha explicado que sus agentes han desarrollado un total de 14 intervenciones en el centro de la ciudad y otras nueve en el barrio de Triana.

Las prendas suponen medio millón de euros

Desde el Ayuntamiento han explicado que se trata de un "meticuloso operativo que se ha desplegado en cuestión de minutos en diferentes puntos de las principales zonas turísticas". Todo para luchar contra la venta ambulante y evitar el daño que, según sostiene el Consistorio, "ocasiona a vecinos y comerciantes". Además, han defendido que tratan de "contribuir en la lucha contra las mafias y el perjuicio económico".

Las prendas incautadas por la Policía Local responden a copias de distintas marcas conocidas de ropa deportiva. Es por ello que en el Ayuntamiento han apuntado que supone un "perjuicio económico" tanto para las empresas propietarias de estas marcas deportivas, como a las tiendas que comercializan los artículos verdaderos. De hecho, han cuantificado en medio millón de euros el valor de la incautación.

La nueva unidad de élite de la Policía Local de Sevilla cuenta con 36 agentes que han recibido durante meses "formación específica en armamento, defensa personal o primeros auxilios". Esta ha sido una de las primeras intervenciones de este nuevo grupo que apenas lleva una semana de trabajo en la capital hispalense. El objetivo, según el alcalde José Luis Sanz es dar una "solución a algunos de los problemas de Sevilla".