El Aeropuerto de Sevilla suma 200 vuelos más este año en Semana Santa: las rutas internacionales ganan a las domésticas

El Aeropuerto de Sevilla será punto de encuentro de numerosos viajeros este año en Semana Santa, tanto de los que vienen a disfrutar de las procesiones como de los que deciden marcharse a otros destinos durante las vacaciones. En esta edición, el aeródromo hispalense sumará casi 200 vuelos más que en la anterior: en la Semana Santa de 2025, se programaron en el aeropuerto un total de 2.021 vuelos, frente a los 2.215 de este año.

Los vuelos internacionales serán más que las nacionales, ya que el reparto queda en 1.258 y 957, respectivamente. "Nosotros no vemos un salto muy diferencial en lo que es el tráfico al aeropuerto porque tenemos muchísimas operaciones al día, tenemos más de 200 operaciones al día, entonces puede que suba alguna operación pero no suele haber vuelos charter relacionados con la Semana Santa", ha señalado a este respecto el director del Aeropuerto de Sevilla, Sergio Millanes. "Lo que se hace es que sube la ocupación y viene más gente, por supuesto, y lo mismo nos pasa con Feria", ha añadido.

Domingo de Ramos y de Resurrección, las jornadas más concurridas

Los días de mayor afluencia de vuelos serán el Domingo de Ramos y el de Resurrección, respectivamente, con 219 y 221 operaciones. También este Viernes de Dolores superará la cifra de dos centenares, con un total de 213 vuelos.

Este 2026 continúa con el ritmo ascendente de ejercicios anteriores. Así, comenzó el año apuntándose el mejor enero de su historia. La terminal alcanzó los 717.163 pasajeros, con una media diaria de casi 23.134 usuarios en las instalaciones. Estas cifras se traducen en un aumento del 9,4% respecto al mismo periodo de 2025 y obedeció, en buena medida, al dinamismo que mantuvieron tanto del tráfico internacional como el doméstico.

"Si nos fijamos en cómo ha ido hasta ahora el arranque de año, somos optimistas, estamos creciendo con fuerza en este arranque de año y es verdad que hay que ser muy cautos porque el panorama internacional está muy complicado, la situación económica también y la aviación es un negocio que es muy sensible a esas fluctuaciones, pero es cierto que si las cosas siguen de un modo más o menos normal la tendencia es muy positiva para Semana Santa", ha subrayado Millanes.