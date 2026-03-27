Los andaluces gastarán unos 50 euros en dulces en Semana Santa: las torrijas tradicionales siguen siendo el producto 'estrella'

No hay Semana Santa sin sus dulces, y este año, se estima que esta campaña puede elevar la facturación de los obradores entre un 30% y un 35% en apenas diez o doce días. Así lo indica el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios Pasteleros, Francisco Vílchez, que ha señalado que una familia andaluza puede gastar al menos 50 euros en dulces durante la Semana Santa.

Vílchez ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que la campaña comenzó hace tres semanas con alta actividad y que la próxima semana se prevé de máxima carga de trabajo. Como dicta la fecha, la producción está centrada en especialidades tradicionales como torrijas, pestiños, roscos fritos o leche frita. Además, se indica que si se cumplen las previsiones de buen tiempo, esta Semana Santa "va a ser la mejor", apoyada en el peso del turismo en Andalucía, un factor que multiplica el consumo en estas fechas y convierte la campaña en una de las más relevantes del año para pastelerías y obradores.

Vílchez ha asegurado que la Semana Santa "sí que tiene peso" dentro de la facturación del sector y ha apuntado que salvar una buena campaña en estas fechas resulta clave para muchos negocios, aunque el contexto de los costes sigue siendo complejo, especialmente por el encarecimiento de materias primas como el huevo. En este sentido, explica que el sector ha optado en muchos casos por mantener los precios del año pasado pese al incremento de costes, para no trasladar toda la presión al consumidor en un momento en el que las familias soportan ya el encarecimiento de otros gastos básicos.

Peso cultural

Además del componente económico, la campaña mantiene un fuerte peso cultural y tradicional, con dulces muy asentados en toda Andalucía. Pese a la variedad territorial y a la aparición de versiones más innovadoras, las torrijas continúan siendo el gran referente de la repostería andaluza de Semana Santa y ha precisado que las más vendidas "con diferencia" siguen siendo las tradicionales de pan de hogaza.

El sector introduce versiones innovadoras para atraer nuevos públicos, aunque el consumo sigue centrado en la repostería clásica, en una semana marcada por la tradición y la diversidad territorial de dulces en Andalucía, como la coca en Huelva, los papaviejos en Almería, el bollo de Arcos en Cádiz, los papajotes en Jaén, los gajorros en Córdoba, los borrachuelos y piononos en Granada y los pestiños en Sevilla.

Ese componente tradicional se mantiene hoy no solo en los obradores, sino también en las casas, en los conventos y en negocios que siguen apostando por la producción estacional y por recetas muy reconocibles por el consumidor. En este contexto, el responsable del sector ha señalado que hace unos años se impulsaron propuestas más ornamentales, como galletas de fondant con forma de penitente, pero ha sostenido que esa línea ha perdido fuerza frente al regreso de la repostería "de antaño". A su juicio, el mercado actual premia de nuevo el producto clásico, de forma que el consumidor está valorando "mucho la repostería que se ha hecho toda la vida", una tendencia que favorece tanto a los dulces más conocidos como a especialidades locales muy enraizadas.

Aumento de los costes

La campaña de este año llega marcada por el encarecimiento de materias primas esenciales para los dulces de Semana Santa, especialmente el huevo, presente en una buena parte de estas elaboraciones. Vílchez ha asegurado que el aumento ha sido "una barbaridad" y ha explicado que, en su caso, una caja de huevos que hace cinco años costaba unos 30 euros y ahora 110, lo que afecta de lleno a la rentabilidad de productos como torrijas, leche frita o roscos fritos.

Pese a ello, ha señalado que en su negocio han optado por absorber parte del sobrecoste y conservar las tarifas del año pasado, una decisión que, según ha precisado, responde tanto a una estrategia comercial como a una voluntad de no cargar todavía más el gasto familiar. Ese esfuerzo, sin embargo, no elimina la presión sobre el sector, que trabaja al límite de producción durante estos días. El responsable de la federación ha insistido en que la campaña es importante y que, en un periodo corto, puede elevar la facturación de media entre un 30% y un 35%, una magnitud que justifica el peso que estas fechas tienen para muchas empresas del sector pastelero andaluz.