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¿Te crees el que más sabe de nuestra Semana Santa? Atrévete con el Trivial Cofrade y presume de sevillanía

Pon a prueba tus conocimientos en la Semana Santa de Sevilla con este juego interactivo de 25 preguntas que recorre la pasión hispalense de la A a la Z

Varios nazarenos de la hermandad de San Gonzalo, en Sevilla.

Varios nazarenos de la hermandad de San Gonzalo, en Sevilla. / EDUARDO ABAD / EFE

La Semana Santa ya se respira en cada esquina de Sevilla y, para celebrarlo, hemos preparado algo muy especial para ti. Se trata de nuestro "Rosco Cofrade", un desafío interactivo de 25 preguntas que te hará recorrer nuestra pasión de la A a la Z.

¡Demuestra que eres el que más sabe de nuestra Semana Grande!

TEMAS

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  2. La caída del sistema retrasa el cobro de las nóminas de los funcionarios andaluces a las puertas de la Semana Santa
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  5. Las hermandades endurecen el mensaje: San Bernardo sigue la línea de La Milagrosa ante el descontrol en los pasos
  6. El Sevilla-Madrid y el Barça-Betis coinciden con el fin de semana de las elecciones en Andalucía
  7. El Consejo de Hermandades alerta de que habrá cortejos de a cuatro esta Semana Santa por las cifras récord de nazarenos
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