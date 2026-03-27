¿Te crees el que más sabe de nuestra Semana Santa? Atrévete con el Trivial Cofrade y presume de sevillanía

La Semana Santa ya se respira en cada esquina de Sevilla y, para celebrarlo, hemos preparado algo muy especial para ti. Se trata de nuestro "Rosco Cofrade", un desafío interactivo de 25 preguntas que te hará recorrer nuestra pasión de la A a la Z.

¡Demuestra que eres el que más sabe de nuestra Semana Grande!