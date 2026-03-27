Los bomberos de la provincia de Sevilla se refuerzan con diez nuevas furgonetas tras una inversión de medio millón de euros

La Diputación de Sevilla ha completado la adquisición de diez nuevas furgonetas destinadas al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, con una inversión de casi medio millón de euros. Estos diez vehículos son modelo Renault Trafic de 130 CV, con zona de pasajeros y de carga compartimentadas, adecuados para el traslado de personal operativo y de material y su movilidad entre los parques. También podrán ser utilizadas en situaciones de emergencias, para logística de equipamiento y personal.

La institución provincial ha detallado que los vehículos han sido asignados a los parques de Carmona, Estepa, La Rinconada, Lora del Río, Marchena, Mairena del Alcor, Osuna, Santiponce, Mairena del Aljarafe y Sanlúcar la Mayor, dentro del Sistema Provincial de Bomberos de la Provincia de Sevilla, atendiendo a criterios técnicos y operativos. La puesta a disposición de estas furgonetas ha coincidido con la constitución de la Comisión de Seguimiento del Plan Director del Consorcio, aprobado en 2025.

"Seguimos avanzando en la mejora y ampliación del Consorcio"

El presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha señalado durante el acto "que se continúa avanzando en la mejora y ampliación del Consorcio". En esta línea, ha hecho referencia a la construcción y renovación parques, la incorporación de vehículos y material y la tramitación de procesos para ampliar la plantilla, en cooperación con los municipios. El presidente también ha manifestado que “la prevención y extinción de incendios, las emergencias, son una absoluta prioridad para la Diputación Provincial de Sevilla”, en la que se van a seguir poniendo recursos.

Fernández ha dado las gracias a los bomberos, a los que ha pedido “confianza”, incidiendo también en que se trabaja en la ampliación de efectivos para superar los 300 a lo largo de este mismo mandato, a lo que se unirá la integración formal en el Consorcio de nuevos parques del sistema provincial.