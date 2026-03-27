Las hermandades de Triana contarán con asistencia médica en plena calle durante toda la Semana Santa 2026

El Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla, en su compromiso con la mayoría de las hermandades de Triana, renueva otro año más como proveedor oficial de los servicios médicos de la Estrella, San Gonzalo, Esperanza de Triana y La O durante todas sus estaciones de penitencia en la Semana Santa de 2026. Lleva desde 2018 facilitando productos sanitarios y la participación de personal sanitario del centro.

Así, al centro hospitalario, han acudido Carlos Martín, hermano mayor de la Estrella; Gonzalo Pérez, hermano mayor de San Gonzalo; Javier Fernández, hermano mayor de La O; y Guillermo Revuelta, teniente de hermano mayor de la Esperanza de Triana, a quienes el director gerente del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, Rafael Martínez Iturbe, les ha hecho entrega de unas mochilas y neceseres con todo el material sanitario necesario, así como de los desfibriladores que de manera altruista también cede el centro hospitalario para realizar una asistencia ‘in situ’ durante sus estaciones de penitencia por las calles de Sevilla.

Además, en el caso de La O, que procesiona el Viernes Santo, contará en su salida procesional con un dispositivo asistencial formado por un enfermero y un médico del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, quienes se desplazarán durante todo el recorrido con la hermandad, llevando consigo también los dos desfibriladores automáticos y las mochilas de Quirónsalud.

Asimismo, el doctor Francisco Astudillo Martín, --responsable médico de la hermandad y especialista del Servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa-- colabora también con la Hermandad de San Gonzalo, que procesiona el Lunes Santo, quien contará con todo el material disponible en las mochilas de asistencia sanitaria de Quirónsalud y los dos desfibriladores automáticos para RCP.

Las mochilas de Quirónsalud

Material sanitario para la Semana Santa 2026. / Vanessa Gomez

Las mochilas que el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa presta a las hermandades de Triana durante esta Semana Santa están compuestas de material de curas, medicación en comprimidos e intravenosa, ampulario, sistema de suero o tratamiento de pequeñas lesiones traumatológicas y atención al costalero.

Igualmente, disponen de un equipamiento para la canalización de vías aéreas tanto de adulto como pediátrica y de desfibriladores automáticos con personal cualificado en RCP avanzada.

Quirónsalud en Andalucía

El Grupo Hospitalario Quirónsalud cuenta en la actualidad en Andalucía con ocho centros hospitalarios situados en las ciudades de Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), tres en Sevilla, Córdoba y Huelva, además de 19 centros médicos de especialidades y diagnóstico y dos hospitales de día quirúrgicos, que lo posicionan como líder hospitalario privado de esta comunidad autónoma.

Mapa de ubicación del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (diez de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando multitud de proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.