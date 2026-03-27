Icónica Santalucía Sevilla Fest dispara su impacto: más de 276.000 asistentes y previsión de récord en 2026

Icónica Santalucía Sevilla Fest se ha consolidado como el festival de ciclo con más asistentes de España tras alcanzar las 276.601 entradas vendidas en 2025, según los datos del Anuario de la Música en Vivo 2026 de la Asociación de Promotores Musicales (APM).

En un contexto de crecimiento sostenido del sector (que ya supera los 800 millones de euros de facturación) el festival sevillano refuerza su posición como uno de los grandes referentes de la música en directo en el país.

Icónica Santalucía Sevilla Fest se sitúa por encima de citas consolidadas como Viña Rock, Sonorama Ribera o Sónar en volumen de asistentes dentro de su categoría.

El festival no solo es líder en su formato, sino que además, las previsiones para 2026 apuntan a que podría incluso rivalizar en cifras de público con grandes eventos como Arenal Sound o Primavera Sound Barcelona, lo que confirma su crecimiento acelerado en apenas cinco ediciones.

Cifras récord y crecimiento

Esta nueva edición, Icónica Santalucía Sevilla Fest contará con 80.000 asistentes adicionales respecto al año anterior. / El Correo

Icónica Santalucía Sevilla Fest ha registrado uno de los mayores incrementos del sector, con más de 80.000 asistentes adicionales respecto al año anterior. De cara a 2026, la organización estima superar los 358.000 asistentes, consolidando una tendencia al alza que lo sitúa entre los eventos musicales más multitudinarios de España.

Este crecimiento no solo se traduce en público, sino también en impacto: en 2025 generó 230 millones de euros y la previsión es alcanzar los 278 millones en la próxima edición.

Impacto económico en Sevilla

El festival se ha convertido en un actor clave para la economía local, con efectos directos en el turismo, la hostelería y la proyección internacional de la ciudad. Este impulso ha contribuido a que Sevilla se sitúe como la tercera provincia con mayor facturación en música en vivo, solo por detrás de Madrid y Barcelona.

Además, Icónica Santalucía Sevilla Fest destaca por ser el único gran festival de ciclo en España impulsado íntegramente por capital privado, lo que refuerza su capacidad de desarrollo y su independencia dentro de un sector cada vez más competitivo.

Cartel y artistas confirmados

La edición de 2026 contará con un cartel de primer nivel que combina grandes figuras internacionales y talento nacional en un entorno patrimonial único.

Entre los nombres ya confirmados destacan Aitana (con dos fechas ya agotadas), Robbie Williams, Lenny Kravitz, Sting, Maroon 5, Jamiroquai, The Prodigy, Raphael, Lola Índigo o Pablo Alborán, entre muchos otros.

El festival continuará anunciando nuevos artistas en los próximos meses, completando una programación diversa y ambiciosa que volverá a situar a Sevilla en el mapa internacional de la música en directo.

Un modelo en auge

El auge de los festivales de ciclo, con programaciones sostenidas en el tiempo e integradas en el entorno urbano, es una de las tendencias destacadas por el informe de la APM.

En este contexto, Icónica Santalucía Sevilla Fest se consolida como uno de los principales exponentes de este modelo, combinando experiencia cultural, impacto económico y una propuesta artística de alto nivel en un espacio emblemático como la Plaza de España.