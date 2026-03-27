Luz Verde para la primera fase de la Ciudad de los Niños en Sevilla con una inversión de casi un millón de euros
El Ayuntamiento de Sevilla adjudica a Lappset España VR, S.L. el contrato para la primera fase de la Ciudad de los Niños, que se ubicará en el Prado de San Sebastián con un presupuesto de más de 921.000 euros.
Luz verde al gran proyecto de la Ciudad de los Niños en Sevilla. La Junta de Gobierno Local (JGL) del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado, este viernes 27 de marzo, adjudicar el contrato de suministro e instalación de la primera fase de la Ciudad de los Niños, en el Prado de San Sebastián, por un importe de 921.196,11 euros, a la empresa Lappset España VR, S.L.
La Junta de Gobierno Local ha aprobado el contrato para el diseño, suministro e instalación de un proyecto que contempla varias zonas de juego tematizadas en torno a fiestas emblemáticas de Sevilla o una estructura inspirada en la antigua Pasarela del final de la calle San Fernando como portada de la Feria de Abril entre 1896 y 1921, que irá ubicada en el centro de la explanada y contará con unas dimensiones máximas de 34 por 34 metros y 15 metros de altura en su punto más alto. La estructura será accesible y jugable hasta los 10 metros, e incluirá toboganes, pasarelas, redes de trepa, rocódromos, tirolinas, juegos sensoriales y zonas de interpretación y reunión.
En los espacios laterales, a ambos lados de la Pasarela, se dispondrán dos zonas de juego, con una superficie de 350 metros cuadrados como máximo cada una, relacionadas con la Feria de Abril, la Semana Santa, la Velá de Triana y otras fiestas de barrio, con elementos dinámicos que estimulan la actividad física y la interacción social. Todo el conjunto incorporará distintos elementos de juego, tanto en altura como a nivel del suelo, que se prevé que alrededor del 60% de las zonas diseñadas sean accesibles.
La Ciudad de los Niños se irá desarrollando por fases, incorporando "en el futuro otras áreas tematizadas como El río Guadalquivir, El descubrimiento de América o un espacio específico para Los peques", entre otros.
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