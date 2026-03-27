Las mejores torrijas de Sevilla, según los expertos: se hacen en este famoso obrador y se pueden comprar por menos de 2 euros

Durante la Cuaresma, son muchos los ciudadanos que recorren los obradores y panaderías de su provincia en busca de las mejores torrijas del territorio. Para facilitar esta tarea, los expertos de la revista Viajar, del grupo Prensa Ibérica, han elaborado un mapa con las panaderías que hacen los mejores dulces de Semana Santa de todo el territorio, que en Sevilla tiene un claro vencedor: Manu Jara Dulcería.

"No podemos ocultar que el obrador de Manu Jara es uno de nuestros favoritos de Sevilla, y hablando de torrijas, todavía más", han señalado los expertos sobre este emblemático negocio que ofrece sus torrijas desde apenas 1,60 euros.

La torrija clásica de vino y miel de Manu Jara, las mejores de Sevilla

Además, la revista ha destacado entre todas las opciones de torrijas que tiene este establecimiento, la clásica de vino y piel, "hecha con palo cortado y miel de la Sierra de Aracena". "Es una de las torrijas que no vas a poder dejar de comer esta Semana Santa", ha añadido al respecto.

Pero esta no es la única creación especial de Cuaresma que ha realizado este año Manu Jara, sino que para esta temporada ha creado nueve variedades diferentes, que se pueden degustar por un precio desde 1,60 euros.

Las nueve variedades de torrijas que ofrece Manu Jara esta Semana Santa

Entre las nuevas opciones que llenan las vitrinas de la dulcería se encuentran dos clásicas y siete especiales, que se elaborarán a diario y se venderán en cada uno de sus puntos de venta hasta agotar existencias.

Las famosas torrijas de Manu Jara vuelven a Sevilla: nueve variedades diferentes desde 1,6 euros / Manu Jara

Los dos tipos de torrijas clásicas disponibles esta temporada serán la de leche, con un precio de 2,90 euros, y la de vino, por 3,40 euros.

Torrisant, Brûlée de piñones y otras torrijas especiales en Sevilla

A estas se suman sus torrijas especiales, entre las que se encuentran su 'Torrisant', mitad croissant y mitad torrija, disponible por 1,60 euros; así como su 'Brûlée de piñones', de crema tostada con piñones, por 3,80 euros.

Junto a estas se pueden degustar su torrija de café y crema de licor, la de pera y caramelo; la de pistacho y naranja; la de Sacher, y la de azafrán, manzana y merengue, todas ellas disponibles por 4,60 euros.

Las famosas torrijas de Manu Jara vuelven a Sevilla: nueve variedades diferentes desde 1,6 euros / Manu Jara

Pero estas torrijas no se podrán disfrutar de forma indefinida en el establecimiento, sino que solo estarán disponibles hasta el próximo 5 de abril, Domingo de Resurrección.

Dónde comprar las torrijas de Manu Jara en Sevilla

Para adquirirlas, se debe acudir a alguna de las tiendas de Manu Jara en la capital hispalense, situadas en Triana, en la calle Pureza, junto al Altozano; en el Centro, en el Gourmet Experience de El Corte Inglés del Duque; y en Nervión, en el lobby del Only YOU Hotel Sevilla.

En los tres establecimientos, la producción será diaria y su venta se mantendrá cada jornada hasta agotar existencias.

Las mejores torrijas de Andalucía, provincia por provincia, según Viajar

Pero la revista Viajar no solo ha escogido la mejor torrija de Sevilla, sino que ha destacado una por cada provincia de España, que ha llevado a que en Andalucía sean ocho las elegidas como las imprescindibles para esta Semana Santa.

En el caso de la provincia de Almería, las ganadoras son las torrijas de Confiterías Capri, "una de las pastelerías históricas de la ciudad, situada en el Paseo de Almería, frente al paseo marítimo".

El obrador imprescindible de Almería

"Es sinónimo de garantía cuando se trata de comer un dulce tan clásico como la torrija. No hay discusión posible", ha añadido al respecto.

Las mejores torrijas de Cádiz, en esta pastelería

En el caso de Cádiz, la mejor torrija se hace en Pastelería Fuentes, de la que la revista ha afirmado que, frente a recetas innovadoras y propuestas en vanguardia, aquí destaca su torrija "de las de toda la vida".

"La pastelería Fuentes, en el municipio de Villamartín, respetan la tradición de la torrija empapada en leche y miel. Aunque su torrija de crema tostada es para no dejarla escapar", ha señalado.

El Vacar obrador y sus torrijas, las mejores de Córdoba

En la provincia de Córdoba destacan las torrijas de El Vacar obrador, una pastelería artesanal histórica de la capital que se ha llevado el premio a la mejor torrija clásica.

"Un premio recién salido del horno, como quien dice, porque el concurso ha celebrado su primera edición en el mes de marzo de 2026", ha añadido sobre esta creación realizada "con pan candeal, suave por dentro, doradita por fuera y el aroma justo a canela y cítricos".

Las mejores torrijas de Granada, en Dulce Ángel

Por su parte, mejores torrijas de Granada se hacen en Dulce Ángel, empresa que tiene tres obradores repartidos por la ciudad y que se sitúan continuamente en ls ránkings de las mejores de la ciudad.

"Las preparan como toda la vida: con leche, canela y miel. Y en versiones más modernas, como la tarta de queso de torrija", ha añadido.

La Confitería del Valle tiene las mejores torrijas de Huelva

Para disfrutar de las mejores torrijas de Huelva es necesario acudir a la Confitería del Valle, de la que la revista ha afirmado: "En esta confitería de Huelva, que tiene más de cien años de tradición, preparan una de las mejores de toda la región. Merece la pena ir hasta La Palma del Condado para probarla".

Las mejores torrijas de Jaén, en su capital

El obrador que hace la mejor torrija de la provincia de Jaén es Pastelería Berry, dirigida por un repostero formado bajo los mandos de los mejores cocineros de España, entre ellos, Jordi Cruz o Martin Berasategui.

"El repostero está entre los favoritos de Jaén y, sus torrijas, también, como no podía ser de otra manera", ha indicado.

La torrija con Nutella de Málaga, otra de las favoritas de la revista Viajar

En el caso de la provincia de Málaga, el lugar imprescindible para probar unas buenas torrijas es Panadería Pastelería Christian, de la que la revista destaca su torrija con Nutella.

"En esta confitería de Málaga saben lo que se hacen, y al dulce clásico entre los clásicos, le añaden la crema de avellanas definitiva", ha señalado la publicación.

Junto a esto, ha asegurado: ¿El resultado? Sencillamente excelente. Eso sí, quien prefiera el sabor de siempre para Semana Santa, también lo tiene".