Mapa Rancio
La nueva misión de Rancio: descubrir qué pasa con tu sangre cuando la donas
El colaborador de El Correo de Andalucía protagoniza una nueva entrega semanal en la que muestra el recorrido de la sangre donada y anima a los sevillanos a participar: “Hay gente que lo necesita”
Rancio vuelve a la carga en una nueva entrega semanal de Mapa Rancio, en El Correo de Andalucía y, esta vez, lo hace con una visita muy especial al centro de donación de sangre junto al Hospital Virgen del Rocío, donde acude habitualmente. Con su estilo desenfadado y cercano, el periodista sevillano aprovecha su propia donación para explicar a los lectores y espectadores qué ocurre después con la sangre y cómo se procesa una vez sale del brazo del donante.
Durante el vídeo, Rancio enseña algunas de las zonas clave del centro y detalla, a su manera, cómo la sangre se separa en distintos componentes tras ser centrifugada. Así, explica que de cada donación se obtienen hematíes, plaquetas y plasma, tres elementos que después se conservan y se distribuyen en función de las necesidades sanitarias. Todo ello lo cuenta mezclando divulgación y humor, con referencias tan suyas como bautizar una de las salas como “el jamonero” o comparar el movimiento de las plaquetas con un “costero a costero” en plena Semana Santa.
La pieza tiene también un claro mensaje de concienciación. Rancio recuerda que donar sangre es un gesto sencillo, que el cuerpo regenera esos componentes y que puede resultar decisivo para muchas personas. “Hay gente que lo necesita”, insiste durante el recorrido, animando a los sevillanos a acercarse a donar con la naturalidad de quien convierte una visita médica en una historia cotidiana y reconocible.
Con esta nueva entrega, el periodista vuelve a acercar al público una realidad sanitaria esencial desde un tono amable, directo y muy sevillano. Porque entre bromas, frío de laboratorio y alguna que otra galletita tras la extracción, Rancio deja claro que donar sangre sigue siendo una de las formas más útiles de ayudar a los demás.
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