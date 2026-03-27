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El Ayuntamiento de Sevilla amplía el espacio para peatones en el puente de San Telmo por "la gran afluencia prevista" en Semana Santa

En plenas obras de instalación de los toldos, el Consistorio ha implementado esta medida para "priorizar la movilidad peatonal en uno de los puntos clave de la ciudad durante estas fechas"

Carril bici cortado en el Puente de San Telmo de Sevilla por las obras de instalación de toldos.

Carril bici cortado en el Puente de San Telmo de Sevilla por las obras de instalación de toldos. / Rafa Aranda

Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

El puente de San Telmo lleva en obras desde el pasado enero para la instalación de toldos. Una actuación que ha obligado a recortar el espacio para bicicletas y peatones en esta infraestructura, que une el paseo de las Delicias con la plaza de Cuba. Sin embargo, y teniendo en cuenta "la alta afluencia prevista durante la Semana Santa", el Ayuntamiento de Sevilla ha decidido ampliar el paso peatonal.

"Actualmente, el paso peatonal se encuentra limitado al lado norte del puente debido a la instalación de toldos en la banda sur. Para dar respuesta a esta situación, se ha llevado a cabo una reordenación del tráfico peatonal y rodado", apuntan fuentes municipales. En concreto, se ha procedido a "la ampliación de la zona peatonal mediante la ocupación de uno de los carriles de circulación de vehículos".

Asimismo, también se ha dispuesto "la reducción del tráfico rodado a un carril por sentido en el puente". De esta forma, queda "inhabilitado el giro a la izquierda desde el puente hacia el Paseo de Colón, siendo obligatorio el giro a la derecha en dirección al Paseo de las Delicias", explican desde el Ayuntamiento de Sevilla.

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Esta medida se ha habilitado este mismo Viernes de Dolores y se prolongará durante toda la Semana Santa, tal como apuntan fuentes municipales. "Con esta actuación, el Ayuntamiento busca mejorar la seguridad en la zona y priorizar la movilidad peatonal en uno de los puntos clave de la ciudad durante estas fechas, garantizando una circulación más fluida y segura para sevillanos y visitantes".

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