Preocupación y malestar entre vecinos y comercios de Trajano por la inminente obra: "Nos va a bloquear totalmente"

Sevilla se prepara para una nueva obra en una de sus calles más emblemáticas: Trajano. A las reurbanizaciones en la calle Zaragoza, o Méndez Pelayo, se suma la céntrica vía que une la Plaza del Duque con la Alameda de Hércules, que estará 51 semanas cortada a partir del lunes 6 de abril, tras el Domingo de Resurrección. La polémica se desató entre comercios, vecinos y oposición desde que el Ayuntamiento anunció el comienzo de la actividad. A poco más de una semana del comienzo de las obras, hay preocupación por esta obra.

A primera hora de la mañana del jueves, un día después de difundirse el calendario de las obras, cientos de viandantes pasan por Trajano camino a sus trabajos, comprar el pan o pasean a su perro. Es el caso de Carmen Cruz, vecina de una calle colindante y que habitualmente aprovecha los primeros compases del día para pasear a su pequeño bodeguero por esta manzana. "Me afecta porque es una zona que transito mucho, porque vivo por la zona y principalmente para la entrada del garaje", lamenta. Si bien la mayoría de los vecinos están enterados acerca de las actuaciones que están por comenzar, los de zonas de alrededor no están muy al tanto de la situación: "Me acabo de enterar, pero no me hace gracia, evidentemente", confiesa Carmen.

Antonia, una persona mayor que si vive en la propia calle, cerca de la Plaza del Duque comenta que "la obra es un horror, nos bloquea totalmente" mientras hace aspavientos con su bastón en señal de enfado. "A mi hijo ahora le bloquea el coche y el despacho. Él tiene un despacho de abogados y no sé si los clientes podrán llegar", añade. Al escuchar estas declaraciones, un par de amigas que van de camino a desayunar cerca de la Plaza del Duque deciden detenerse y explayarse en criticar este proyecto. "No entiendo que no se haga una obra, no se acabe, y se empiece otra. Tiene toda Sevilla levantada. Tampoco sé de dónde está sacando tanto dinero. Ha costado la operación dos millones y medio de euros. ¿Y la de Plaza Nueva? ¿Y la del metro? Que meta mano en los barrios, que si que están dejados", denuncia muy molesta la señora, que también se llama Antonia.

Antonia no vive cerca de la zona, pero suele transitarla para visitar a su amiga, que solo reafirma asentando lo que ella comenta. "A mí me da mucha pena por los vecinos", comenta, "una obra así es muy puñetera". Además de las molestias personales, no ha querido dejar pasar los problemas colaterales que provocan una actuación de estas características. "Por donde vivo estamos muy afectados por las obras del metro. Jamás había visto una rata por allí y ahora las hay como conejos. Voy a reclamar al Ayuntamiento porque los vecinos vimos ratas dentro del instituto".

Los comercios, pendientes

La calle Trajano tiene decenas de negocios que se verán directamente afectados a partir del 6 de abril. Manuel Padilla, que regenta la librería Padilla Libros, le preocupa las consecuencias debido a una experiencia anterior. "Cuando estábamos en la calle Laraña fue mucho más duro, porque nos llevamos dos meses prácticamente con un hueco en la entrada de la librería y no entraba nadie", recuerda. Además, aunque cree que la obra es necesaria, afirma que "si dura más de un año ya va a ser un martirio".

Cristina Vergara, empleada de la Óptica Delgado, piensa sobre todo en los clientes del establecimiento: "Esto es un establecimiento sanitario, tenemos muchos pacientes incapacitados, en sillas de ruedas o vienen con baja visión, entonces es un inconveniente". A ella, personalmente, le afecta porque su pareja le "deja en la puerta en el coche y no se hasta que punto podremos llegar. "Las ventas bajarán, imagino que habrá subvenciones, pero no nos llevará al punto de beneficio económico", concluye en vistas de las pérdidas que le supondrá a la empresa.

El Ayuntamiento defiende la planificación

Los trabajos se prolongarán durante aproximadamente un año aunque el Ayuntamiento ha planteado una distribución por fases "para reducir las afecciones a la movilidad y a la actividad comercial". La primera fase afectará al tramo comprendido entre la Alameda y la calle Aponte., Inicialmente se mantendrá el paso por la calle San Miguel hasta que este quedará también interrumpido a partir del próximo 15 de junio.

La segunda fase se prolongará entre el 4 de febrero y el 29 de marzo de 2027 y en este caso abarcará desde la calle Aponte hasta la Plaza del Duque, completando así la renovación integral de toda la vía. Según el gobierno local, este calendario ha sido consensuado con vecinos y comerciantes que han acogido de forma positiva la intervención urbana: "Los vecinos están muy satisfechos con que estas obras se lleven a cabo, porque saben que suponen una mejora real para el barrio”.

Durante ese tiempo se ejecutará en primer lugar una renovación completa de las redes de saneamiento y abastecimiento así como una reurbanización completa. La vía pasará a tener plataforma única, con pavimentación renovada, itinerarios peatonales accesibles y nuevos espacios para el arbolado. "Recuperaremos la identidad urbana de la calle conforme al libro de estilo, cuidando el diseño y la coherencia del espacio público”, explica el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa.