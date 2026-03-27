La ruta por una antigua vía de tren en Sevilla que recorre embalses y miradores: "Ofrece naturaleza y tranquilidad"

A tan solo media hora de Sevilla capital, existe una ruta senderista perfecta para realizar en familia por su fácil recorrido y sus impresionantes vistas gracias a su privilegiada ubicación, con el embalse de la Minilla y el valle de la Rivera de Huelva bordeándola de forma constante. Se trata de la Vía Verde de El Ronquillo, un sendero de apenas nueve kilómetros rodeado de vegetación, agua y belleza natural.

Esta vía verde discurre por la antigua vía de ferrocarril que unía San Juan de Aznalfaracha con las Minas de la Cala a principios del siglo XX, lo que permite a sus visitantes descubrir algunas de las instalaciones que la infraestructura tenía en el lugar, como su antigua estación de ferrocarril, hoy rehabilitada y convertida en un hotel restaurante.

Una antigua vía de tren convertida en ruta natural en Sevilla

Tras más de medio siglo de historia, este ferrocarril dejó de funcionar y, la parte de su recorrido que discurría por El Ronquillo, se convirtió en esta ruta minera que ha sido acondicionada y habilitada para realizar todo tipo de deportes, como senderismo, paseo a caballo, ciclismo o pesca.

Vía Verde El Ronquillo, uno de los planes favoritos de turismo activo en familia cerca de Sevilla / Vías Verdes

Además, durante todo su recorrido, este sendero de nueve kilómetros está bañado por el embalse de la Minilla y el río Rivera de Huelva, así como de una extensa vegetación que hace de este entorno uno perfecto para disfrutar del aire libre y la riqueza natural.

Miradores, merenderos y zonas de descanso en El Ronquillo

Una hermosura que se complementa con la multitud de miradores y zonas de descanso y ocio, con merenderos y barbacoas, que se han instalado en la Vía Verde de El Ronquillo.

Esto lo ha situado como uno de los planes favoritos de los sevillanos y visitantes que quieren disfrutar de un paraje único cerca de Sevilla capital.

Vía Verde El Ronquillo, uno de los planes favoritos de turismo activo en familia cerca de Sevilla / Diputación de Sevilla

Y para completar la ruta, los visitantes también pueden adentrarse en el pueblo de El Ronquillo y descubrir su estampa serrana, caracterizada por sus callejuelas y plazas, así como sus restaurantes y edificios patrimoniales.

Un plan tranquilo con naturaleza cerca de Sevilla

"Este plan ofrece naturaleza, paseo y un rato de tranquilidad", señalan sus propios visitantes a través de las redes sociales, donde también aseguran que este es un "sitio espectacular" que destaca por su "maravilloso paisaje".

Este paraíso natural se encuentra a apenas media hora de la capital y se puede acceder durante todo el año a través de la carretera N-630.