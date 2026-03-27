NATURALEZA
La ruta por una antigua vía de tren en Sevilla que recorre embalses y miradores: "Ofrece naturaleza y tranquilidad"
Este sendero situado a 30 minutos de la capital hispalense está formado por un camino sencillo de nueve kilómetros perfecto para realizar en familia
A tan solo media hora de Sevilla capital, existe una ruta senderista perfecta para realizar en familia por su fácil recorrido y sus impresionantes vistas gracias a su privilegiada ubicación, con el embalse de la Minilla y el valle de la Rivera de Huelva bordeándola de forma constante. Se trata de la Vía Verde de El Ronquillo, un sendero de apenas nueve kilómetros rodeado de vegetación, agua y belleza natural.
Esta vía verde discurre por la antigua vía de ferrocarril que unía San Juan de Aznalfaracha con las Minas de la Cala a principios del siglo XX, lo que permite a sus visitantes descubrir algunas de las instalaciones que la infraestructura tenía en el lugar, como su antigua estación de ferrocarril, hoy rehabilitada y convertida en un hotel restaurante.
Una antigua vía de tren convertida en ruta natural en Sevilla
Tras más de medio siglo de historia, este ferrocarril dejó de funcionar y, la parte de su recorrido que discurría por El Ronquillo, se convirtió en esta ruta minera que ha sido acondicionada y habilitada para realizar todo tipo de deportes, como senderismo, paseo a caballo, ciclismo o pesca.
Además, durante todo su recorrido, este sendero de nueve kilómetros está bañado por el embalse de la Minilla y el río Rivera de Huelva, así como de una extensa vegetación que hace de este entorno uno perfecto para disfrutar del aire libre y la riqueza natural.
Miradores, merenderos y zonas de descanso en El Ronquillo
Una hermosura que se complementa con la multitud de miradores y zonas de descanso y ocio, con merenderos y barbacoas, que se han instalado en la Vía Verde de El Ronquillo.
Esto lo ha situado como uno de los planes favoritos de los sevillanos y visitantes que quieren disfrutar de un paraje único cerca de Sevilla capital.
Y para completar la ruta, los visitantes también pueden adentrarse en el pueblo de El Ronquillo y descubrir su estampa serrana, caracterizada por sus callejuelas y plazas, así como sus restaurantes y edificios patrimoniales.
Un plan tranquilo con naturaleza cerca de Sevilla
"Este plan ofrece naturaleza, paseo y un rato de tranquilidad", señalan sus propios visitantes a través de las redes sociales, donde también aseguran que este es un "sitio espectacular" que destaca por su "maravilloso paisaje".
Este paraíso natural se encuentra a apenas media hora de la capital y se puede acceder durante todo el año a través de la carretera N-630.
- Una caída del sistema de la Junta de Andalucía bloquea servicios sanitarios, las nóminas de los funcionarios y el registro electrónico
- La caída del sistema retrasa el cobro de las nóminas de los funcionarios andaluces a las puertas de la Semana Santa
- La Junta de Andalucía pacta una subida salarial para 120.000 sanitarios a través de complementos por carrera profesional y evaluación del desempeño
- La línea 3 de Metro eliminará uno de los carriles de la ronda histórica, ampliará espacio peatonal y recortará los jardines de la muralla
- Las hermandades endurecen el mensaje: San Bernardo sigue la línea de La Milagrosa ante el descontrol en los pasos
- El Sevilla-Madrid y el Barça-Betis coinciden con el fin de semana de las elecciones en Andalucía
- El Consejo de Hermandades alerta de que habrá cortejos de a cuatro esta Semana Santa por las cifras récord de nazarenos
- Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 26 de marzo de 2026