El Virgen del Rocío alerta de la necesidad de donantes de sangre durante Semana Santa

En unas fechas tan señaladas como lo son las de Semana Santa, el Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR) ha querido recordar la importancia de no desistir en la donación de sangre. Durante las fiestas, la asistencia a los centros de donación disminuye significadamente, lo que dificulta la actividad diaria en el hospital.

El centro transfunde "unas 80 unidades de hematíes, 20 de plaquetas y tres de plasma cada día" según ha informado la Junta de Andalucía, y para cada unidad de hematíes se necesita un donante, mientas que cuatro son necesarios para una de plaquetas. Estos componentes sanguíneos que llegan desde el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla, para que después profesionales del hospital se encarguen de clasificar y gestionar las muestras.

Cabe recordar que para poder ser donador de sangre se debe tener entre 18 y 65 años y pesar, al menos, 50 kilos. Aquellas personas que padezcan enfermedades crónicas o infectocontagiosas tampoco podrán sangre. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, teniendo que pasar como mínimo dos meses entre cada donación. En el caso de los donantes específicos de plasma, las personas pueden acudir cada quince días al centro de donación.

El equipo directivo del HUVR, como cada año y junto a otros profesionales del centro sevillano, ha acudido a donar sangre este viernes al citado Centro de Transfusión, como gesto "para instar a la donación en estas fechas". Además, han señalado que "sin la generosidad de las personas sanas no se podría atender las necesidades de los pacientes"

Dónde y cuando se puede donar sangre

Todos aquellos que quieran contribuir a que las reservas de sangre no varían en estas fechas, pueden acudir sin estar en ayunas y con su DNI al Centro de Transfusión ubicado la avenida Manuel Siurot, junto al Hospital Virgen del Rocío con horario de 8:00 a 21:00 horas de lunes a viernes y de 9:00 a 14:00 horas los sábados. Además, el sistema cuenta con unidades móviles que recorren la provincia durante todo el año para facilitar la donación. En Sevilla residen cerca de dos millones de personas, de las cuales aproximadamente la mitad podrían ser donantes potenciales. Igualmente, ante de la extracción se realiza una entrevista, un reconocimiento médico al donante y la determinación de hemoglobina para descartar si el donante tiene anemia en ese momento.

Alrededor del 20% de los concentrados de hematíes que se emplean en el hospital se destinan a garantizar la seguridad de los pacientes ante posibles hemorragias, especialmente en intervenciones quirúrgicas o trasplantes de órganos sólidos como hígado, riñón, corazón o pulmón. Por otro lado, cerca del 30% de estos componentes sanguíneos se utiliza en pacientes atendidos en las Unidades de Cuidados Intensivos y en los servicios de Urgencias, donde se encuentran personas en situaciones de elevada fragilidad y con alto riesgo de mortalidad.

Otro 30% se reserva para pacientes con enfermedades neoplásicas o patologías hematológicas malignas, permitiendo que puedan someterse con seguridad a tratamientos de quimioterapia y a trasplantes de progenitores hematopoyéticos, fundamentales en muchos casos para su recuperación. El porcentaje restante de unidades de hematíes se destina tanto a pacientes pediátricos como a adultos con anemias congénitas que requieren transfusiones periódicas. En cuanto al plasma, su uso se orienta principalmente a personas con enfermedades hepáticas y a la elaboración de medicamentos hemoderivados.