SEMANA SANTA
De Ana Julia Quezada a Puigdemont: los 15 'Judas' más polémicos de la historia de la Semana Santa de Coripe
Esta tradición que suma más de un siglo de historia ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía
El Domingo de Resurrección es una de las fechas más destacadas de la Semana Santa en toda Andalucía, con toda clase de procesiones recorriendo las principales ciudades y pueblos para celebrar la resurrección de Jesús. Pero para el pueblo sevillano de Coripe, este también es el día en el que se celebra una de sus más conocidas, y polémicas, tradiciones: la Quema del Judas.
Esta iniciativa que suma más de un siglo de historia y que ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional en Andalucía se basa en una antigua tradición cargada de simbolismo y crítica social en la que se 'quema' un muñeco de paja que representa al personaje más criticado del año o que se ha caracterizado por algún comportamiento cuestionable.
Así se celebra en Coripe la quema del muñeco que simboliza la crítica social
Así, esta tradición que representa una especie de castigo satírico contra las posturas más deleznables del ser humano, ha castigado ya en su siglo de historia a personalidades de todas las esferas sociales, políticas, económicas y laborales.
De ese modo, el Domingo de Resurrección de Coripe busca recrear el Huerto de los Olivos, por el que pasa la procesión del Cristo Resucitado, que es acompañado durante su procesión por tiros de salvas de los escopeteros del municipio.
El ritual del Domingo de Resurrección en Coripe junto a la iglesia del pueblo
Una vez que la procesión ha pasado por el Huerto, la plaza se desmantela para comenzar con la Quema del Judas, en la que un muñeco hecho con tela y paja se cuelga en una higuera junto a la iglesia y es tiroteado por escopeteros del pueblo con munición de fogueo hasta que el muñeco empieza a arder y es quemado por completo.
Esta tradición busca realizar una crítica social a quienes han tenido un mal comportamiento o han cometido algún delito o fechoría durante el año, con lo que el municipio busca afear su conducta y ajusticiar su mal a través de las llamas.
Donald Trump y Koldo García, entre los últimos Judas quemados en Coripe
Entre los 'Judas' que ya han engrosado la lista de ajusticiados durante este siglo de historia destaca Donald Trump, que fue el personaje escogido para el pasado año, cuando la localidad vio recorrer sus calles y arder un muñeco rubio vestido con un traje de chaqueta oscuro y una gran corbata roja que recreaba al presidente de Estados Unidos.
El pasado año, por su parte, el 'Judas' que acabó ardiendo fue Koldo García, ex asesor del ministro de Transporte José Luis Ábalos que fue detenido por presunta corrupción política.
Puigdemont, Ana Julia Quezada y otros personajes que fueron Judas en Coripe
Uno de los 'Judas' que más repercusión y críticas tuvo por parte de diversos dirigentes políticos fue el escogido en 2019, que representaba al expresident Carles Puigdemont, que acabó siendo quemado junto a la iglesia de Coripe como tanto otros muñecos lo habían hecho antes que él.
El año anterior, Coripe quemó una muñeca que representaba a Ana Julia Quezada, la mujer acusada de matar al pequeño Gabriel Cruz y que cumple prisión permanente revisable por el asesinato con alevosía del niño de ocho años en febrero de 2018 en Almería.
Los personajes más controvertidos que han pasado por la hoguera de Coripe
Pero estos no son los únicos 'Judas' que han pasado por la justicia ardiente de Coripe, sino que entre sus condenados a la hoguera han destacado durante su historia personalidades como Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno español y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional al que quemaron por su papel en el desastre de Bankia.
Entre los personajes 'despreciados' por Coripe también se encuentran Miguel Carcaño, asesino confeso de Marta del Castillo, Bárbara Rey, Iñaki Urdangarin o el pequeño Nicolás.
En el listado de 'Judas' de este municipio hispalense también se encuentran personalidades como Jesús Gil, Hugo Chávez, Adolfo Suárez, José María Aznar, Luis Roldán o Luis Vidal, el piloto del helicóptero de la DGT que el pasado 2023 dio positivo en cocaína y anfetamina.
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