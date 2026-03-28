El influencer 'Cocituber' señala la mejor venta de carretera de Sevilla: "Tapas baratas, abundantes y de calidad"

"Estas son las tapas más baratas, más abundantes y de mejor calidad que he probado en mi vida". El creador de contenido gastronómico 'Cocituber' se ha convertido en todo un emblema de la cocina de calidad y la crítica culinaria gracias a sus viajes por toda la geografía nacional en busca de los mejores restaurantes del país. Una ruta que le ha llevado hasta uno de los establecimientos "más famosos" de Sevilla: el restaurante Venta Los Cazaores.

Situado en la carretera A-92, en el término municipal de Marchena, este restaurante de carretera se ha posicionado como un imprescindible tanto para los viajeros que transitan por esta concurrida vía como para los amantes del buen comer, que encuentran en este lugar un entorno en el que disfrutar de los mejores desayunos, carnes de caza y guisos con tapas por apenas 3 euros.

Venta Los Cazaores, el restaurante de carretera que sorprende por sus precios

Unos precios y calidad gastronómica que ha sorprendido al creador de contenido 'Cocituber', que ha asegurado que este restaurante que abrió sus puertas por primera vez en 1992 es "impresionante".

"Sois muy baratos", le ha asegurado asombrado al equipo de la Venta Los Cazaores mientras degustaba sus principales platos.

Carrillada, jabalí, venado y albóndigas: los platos de esta venta

Así, durante su visita, el 'influencer' ha probado su plato de carrillada, disponible por 3,95 euros, de jabalí con champiñones, por 3,75 euros; venado, por 3,70 euros; guiso de albóndigas, por 3,60 euros; carne con tomate, por 3,30 euros, y carrillada de cerdo, por 3,95 euros.

"¿Cuánto te cobrarían en Madrid por esto, 15 euros?", se ha preguntado sorprendido por el gran tamaño de cada uno de sus platos y su escaso precio, que ha hecho que este restaurante haya logrado una puntuación superior a 4 sobre 5 con más de 5.000 reseñas.

La relación calidad-precio de este restaurante de Sevilla

"Y el postre dos euros, esto en Madrid, en los pueblos, cuesta 6 euros", ha continuado asegurando el creador de contenido, que ha afirmado que la relación calidad precio de esta venta de carretera es "impresionante" y "espectacular".

Para el creador de contenido, este restaurante ofrece "platazos" en los que se pueden degustar la mejor comida casera por apenas unos euros. "La cuenta total ha sido 28,10 euros", ha asegurado sorprendido el cocinero, que ha afirmado tajante: "Viva Sevilla, viva Andalucía y vivan sus espinacas con garbanzos".

"Todo está espectacular", ha continuado narrando 'Cocituber', que ha recomendado a sus seguidores acudir a este restaurante situado en el kilómetro 55.500 de la carretera A-92, en Marchena, que abre de lunes a sábado de 7.30 a 20.00 horas.