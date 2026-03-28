Una necrópolis romana y trazas de la muralla: los grandes riesgos arqueológicos de la obra de la línea 3 de metro bajo la ronda histórica de Sevilla

Las obras del tercer tramo de la línea 3 de metro en la Avenida Doctor Fedriani se han visto afectadas por la aparición de hasta 40 fosas funerarias documentadas junto al Cerezo. El proyecto de obras no tenía localizado esta construcción pero sí contaba con esa posibilidad y de ahí que se hubiera planteado un protocolo de respuesta de los equipos arqueológicos para dar una respuesta rápida y que no afectara a los plazos de las obras. El cuatro tramo, el que discurre bajo la Ronda histórica y junto a la Muralla de la Macarena, presenta incluso mayores peligros. El riesgo es "alto" especialmente en las zonas más próximas a los jardines del Valle.

El informe sobre afecciones al patrimonio histórico divide el proyecto de metro bajo la ronda histórica, con un kilómetro de longitud, en tres partes. En la primera, entre la calle Muñoz León y el cruce de la Ronda de Capuchinos el riesgo es medio de acuerdo con los sondeos realizados en 2010. Así, pese a que discurre cerca de la muralla, el punto de partida es que "todos los elementos emergentes asociados a la Puerta de Córdoba se encuentran fuera del ámbito de intervención".

No obstante, no es descartable que aparezcan "vestigios de la traza de la muralla urbana demolida para la construcción de edificaciones contemporáneas: "Un caso singular lo constituye el ámbito asociado a la Puerta de Córdoba / Iglesia de San Hermenegildo / Convento de Capuchinos, donde las cotas de niveles naturales se sitúan entre 2,85 y3 90 metros bajo rasante. No es descartable la posible presencia de elementos asociados al dispositivo poliorcético y el camino histórico de salida de la ciudad, así como al espacio religioso de la iglesia, si bien carecemos de indicadores arqueológicos al respecto hasta la fecha."

Estos son los tramos con más riesgo

El riesgo arqueológico alto empieza desde el cruce de la Ronda de Capuchinos con la calle María y el inicio de los Jardines del Valle donde hay una alta probabilidad de encontrar vestigios de la época altoimperial romana y la Edad Moderna. Concretamente, hay indicios de que se van a localizar una necrópolis de época bajoimperial, posiblemente prolongada durante la Edad Media al menos hasta el s. XIII, así como la traza arrasada de la muralla urbana de Sevilla. En caso de que esto se confirme, el proyecto prevé excavaciones arqueológicas extensivas a cielo abierto para que todos los hallazgos sean debidamente documentados.

Se mantiene este máximo nivel de riesgo en el siguiente tramo, entre los Jardines del Valle y el final ya del trazado previsto en este proyecto de línea 3 de metro de Sevilla. "Existen diversas actividades arqueológicas circundantes que permiten establecer una cierta posibilidad de presencia de evidencias arqueológicas", recoge la memoria del proyecto.

Así, concretamente, la previsión es que aparezca una necrópolis de época bajoimperial prolongada durante la Edad Media así como estructuras periurbanas bajomedievales y modernas asociadas al uso agrícola del espacio y con una "baja densidad de ocupación". Estas pueden aparecer en una cota de 2,6 metros bajo rasante.

El proyecto, en cualquier caso, establece que estos tramos de riesgo alto pueden tener incidencia en los plazos finales de ejecución que establecen que la obra esté lista tres años después de su ejecución (entre 2029 y 2030): "En ambos casos deberá tenerse en consideración la probabilidad de aparición de elementos y/o contextos arqueológicos de forma puntual, que puedan suponer la ralentización provisional de los trabajos de excavación en la zona afectada, en tanto se proceda a la correcta valoración y documentación de los hallazgos".

Equipos de trabajo

En previsión de que se puedan registrar hallazgos arqueológicos, el proyecto de la Junta de Andalucía asigna a las obras equipos especializados en los trabajos. Concretamente, en las dos zonas con riesgos arqueológicos altos está previsto un equipo de hasta seis arqueólogos una cifra que se reduce a cuatro en el caso de la zona de riesgo medio.

En caso de que se produzcan los hallazgos, el equipo base de campo se completará con un equipo que podría llegar a alcanzar los cuatro antropólogos físicos para realizar las labores de documentación y extracción de los restos óseos.

Habrá también un equipo especializado en conservación de bienes muebles e inmuebles para el tratamiento in situ de todos los elementos singulares necesitados de una intervención preventiva de conservación.