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Rescatado un hombre tras caerle el techo de su vivienda en Dos Hermanas

Los Bomberos de Dos Hermanas y los servicios sanitarios intervinieron en el rescate del propietario de la vivienda, que fue trasladado al Hospital Virgen del Rocío.

Archivo - Camión de bomberos de Dos Hermanas. Imagen de archivo.

Archivo - Camión de bomberos de Dos Hermanas. Imagen de archivo. / EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Un hombre ha resultado herido este viernes por la tarde después de que parte del techo de una vivienda se desplomara sobre él en la localidad sevillana de Dos Hermanas, en un suceso que obligó a activar a varios servicios de emergencia.

Según ha informado el 112, en una nota, en torno a las 19:40 horas, este servicio de emergencias recibió la primera de varias llamadas de socorro que alertaba de que se había desprendido parte de la estructura de una casa prefabricada en la Urbanización Casqueros y que al menos había una persona que había quedado atrapada.

Tras ello, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos de Dos Hermanas, a la Policía Nacional y a la Policía Local.

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Fuentes del servicio de extinción de incendios, rescate y salvamento han confirmado que el afectado es el propietario de la vivienda que había quedado atrapado tras caerle parte del techo de la vivienda. Los servicios sanitarios lo han evacuado al Hospital de Traumatología del Virgen del Rocío.

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