Sale a subasta una propiedad estatal de 1.000 metros cuadrados en pleno barrio de Los Remedios: el precio de salida es un millón de euros

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha sacado a subasta un inmueble que la Tesorería General tenía en la esquina de las calles Fernando IV y Juan Sebastián Elcano en el barrio de Los Remedios de Sevilla con un precio de salida superior al millón de euros.

En concreto, según consta en la documentación de la licitación pública, se trata de un local en planta baja y sótano, conformado por nueve fincas registrales unidas físicamente, situado en la calle Juan Sebastián Elcano nº 38-40-42-44 y calle Fernando IV nº 9. Este espacio ocupa una superficie de unos 1.000 metros cuadrados.

No serán admitidas ofertas a la baja

El acto tendrá lugar a las 09.30 horas en la oficina de la Seguridad Social sita en la calle Gonzalo Bilbao nº 27 de Sevilla. "La subasta se celebrará al alza sin que sean admitidas ofertas a la baja, que se rechazarán automáticamente por la Mesa. Asimismo, no se admitirán ofertas que lo sean en calidad de ceder a terceras personas", señala el documento.

Según señala la documentación, el bien objeto de la subasta se vende "como cuerpo cierto y en su estado actual de conservación, por lo que la participación en la subasta significa que el licitador conoce y acepta la situación actual existente, de edificación, urbanística y registral, del bien inmueble y renuncia por ello a cualquier reclamación que, en caso de resultar adjudicatario, pudiera formular al propietario, derivada de aquellos conceptos. El inmueble se enajenará libre de cargas".

Una garantía del 5%

Para tomar parte en la subasta, es indispensable constituir una garantía del 5 por ciento del importe del tipo mínimo de licitación fijado para cada uno de los bienes o lotes sobre los que se pretende pujar. En concreto, el precio de salida es de 1.041.946 euros, por lo que la garantía ascendería a los 52.097,30.

Además de las ofertas formuladas de viva voz durante el acto de la subasta, se admitirán escritas en sobre cerrado. En caso de que hubiera ofertas escritas, una vez finalicen las pujas al alza, se procederá a la apertura de los sobres cerrados que contengan la oferta económica. Si alguna de las ofertas formuladas por esta vía superara a la más alta ofrecida a mano alzada, se abrirá nueva puja entre los presentes que deseen mejorar aquella, señala el documento.

"Al finalizar el acto de la subasta se devolverán, dejando la debida constancia en el expediente, las consignaciones y depósitos efectuados para licitar a los postores a cuyo favor no se hubiese hecho el remate, para lo cual se dará orden por escrito a la Caja de Depósitos para que se devuelvan dichas fianzas", asegura la licitación publicada en la Plataforma de Contratación del Estado.