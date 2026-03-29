Cambio urgente en la Borriquita por el incendio en un bar de Cuna: tira por Álvarez Quintero y Entrecárceles para llegar a Campana

La Hermandad de la Borriquita ha tenido que improvisar un cambio de recorrido para sortear las consecuencias de un incendio en un bar de la calle Cuna. El fuego ya está extinguido y controlado pero aún quedaban camiones de bomberos revisando la calle y eso ha obligado a cambiar el itinerario para llegar a La Campana. Lo hará por Álvarez Quintero y Entrecárceles.

El recorrido exacto de ida es el siguiente: Plaza del Salvador, Álvarez Quintero, Entrecárceles, Francisco Bruna, Granada, Tetuán, Velázquez, Campana.

El origen es un incendio en la calle Cuna del centro de Sevilla que ha obligado a acotar la zona este Domingo de Ramos después de que se declarara un fuego en la cocina de un bar, un suceso que se ha saldado con un hombre de 32 años afectado por inhalación de humo. El incidente se produce, además, en un punto especialmente sensible del centro de Sevilla. "En breve se normaliza la zona", informan desde Emergencias Sevilla.

Así lo ha confirmado Emergencias Sevilla a través de su cuenta oficial de 'X', y pudo confirmar este periódico. Según adelantaba el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el incidente se ha producido sobre las 13:17 horas.

Los Bomberos, que han acudido al lugar, han extinguido el incendio y la zona está siendo ventilada.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de los Bomberos, Policía Local, Policía Nacional, sanitarios del 061 y Cecop.

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Sorpresa en El Salvador

La Hermandad de la Borriquita es siempre muy puntual por eso ha sorprendido que se retrasara unos minutos. En esos momentos, se han podido ver cómo los responsables de la seguridad han procedido a cambiar las vallas de lugar mientras se daban órdenes para reordenar al público congregado en El Salvador. El giro del paso debía producirse hacia la izquierda, en vez de hacia la derecha, por Cuna como estaba inicialmente previsto.