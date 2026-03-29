"Receta de la abuela": el secreto de las hermanas Márquez para las tortas de carreritas, el dulce más buscado de Sevilla

La Semana Santa llena de incienso, fervor y procesiones las calles y municipios de la provincia de Sevilla, pero también, de los sabores más tradicionales con sus dulces típicos de estas fechas. Así, el territorio hispalense cuenta con distintos postres que se han desarrollado durante generaciones en cada rincón sevillano, y entre ellos, destaca el producto más típico de Pilas, sus tortas de carreritas.

Se trata de uno de los dulces más tradicionales y buscados de la Semana Santa sevillana basado en una torta de aceite de oliva, matalauva, ajonjolí, limón, canela y azúcar por encima.

Un dulce fino, crujiente y artesanal que elaboran las hermanas Márquez en Pilas

Todo ello trae como resultado un dulce fino, crujiente y poco empalagoso, que recuerda a las tortas de aceite andaluzas, pero del que el municipio del Aljarafe ha creado su propia versión a través de las hermanas Márquez Valladares.

Luna, Yolanda, Juani y Tere son las manos expertas que se encuentran tras la confitería Caramelo de Pilas, un negocio que ha mantenido la tradición por este dulce. Para ello, realizan de forma artesanal estas tortas de carreritas que solo se pueden adquirir entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Resurrección, lo que lo convierte en un reclamo gastronómico de la zona.

La receta de la abuela Juana, conocida como 'La Alfilera'

Y para ello, las hermanas Márquez elaboran las tortas siguiendo la receta de su abuela Juana, conocida como 'La Alfilera'. "Abuela cuéntame otra vez su historia, cuéntame como lo hacías", señalan las hermanas sobre el principal secreto de su éxito y su sabor: la guía de pasos y medidas de su abuela.

Así, las hermanas mantienen cada detalle de la receta de su abuela y realizan cada torta a mano, una a una, para llenar cada uno de estos bocados de la riqueza original que tenían las creaciones de su propia abuela.

Solo se vende entre Viernes de Dolores y Domingo de Resurrección

Tal y como explican las propietarias de esta confitería que abrió sus puertas en 1999 y que, desde entonces, mantiene intacta esta elaboración tradicional, se trata de un dulce muy trabajoso que requiere de mucho tiempo y esfuerzo, lo que hace imposible que puedan realizar estas tortas durante todo el año.

Sin embargo, durante la Cuaresma, el negocio llena la localidad de estas tortas, además de su otro producto estrella, los hornazos, una variante que incorpora un huevo duro encima. Este dulce nació en la Posguerra, cuando las abuelas lo hacían para los niños.

El origen del nombre de las tortas de carreritas en Pilas

El curioso nombre de las tortas de carreritas no es casual, sino que se debe a que su origen está ligado a las fiestas de las Carreritas, una celebración que se lleva a cabo en Pilas el Domingo de Resurrección y que fue declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía en 1998.

Esta cita consiste en el encuentro rápido entre los pasos de la Virgen de Belén y el Niño Jesús en la Plaza Mayor, en una iniciativa que busca simbolizar el abrazo de Resurrección

Pestiños, rosquitos y otros dulces típicos del obrador de Caramelo

Pero las tortas de carreritas y los hornazos no son los únicos productos de este obrador, sino que las hermanas Márquez también realizan todo tipo de bocados de Cuaresma como pestiños, rosquitos y emboques, otro producto típico de Pilas.

Además, durante el resto del año, la confitería elabora otras especialidades emblemáticas de la comarca, como los pitisús rellenos de crema, las milhojas, las cañas de hojaldre con chocolate, las sultanas de coco y, en Navidad, los roscones de Reyes.

La confitería Caramelo está situada en el Paseo de la Independencia número 29 de Pilas y abre de lunes a domingo de 9.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas.