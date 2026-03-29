La novia del joven que mató a Aarón en Gerena le pidió ir a buscarlo tras una pelea en el recreo: "Le voy a pegar un chorro hostias al niño"

El análisis de los terminales móviles de los implicados en la muerte de Aarón, que recibió una puñalada a la salida del instituto en Gerena en enero de 2025, ha permitido a los investigadores saber cómo fueron las horas previas al suceso. En el móvil de la novia de Javier, principal acusado, se encontró una conversación de Whatsapp que sirvió a los agentes para establecer el inicio de lo ocurrido. La joven advirtió a su pareja aquella mañana de una trifulca en el recreo: "Escúchame, la Ana -novia de la víctima- me está tocando el coño".

En ese mismo mensaje, la joven explica a su novio lo ocurrido: "Se viene para mí y me dice: me han dicho que me quieres pegar y tu novio al mío. Me empieza a gritar que no le pegas, riéndose, y digo: Ana, le revienta. Y me dice: jajajaja. Y se pone a reírse con el novio". El mensaje termina diciendo: "Escúchame, vamos para Aznalcóllar (localidad de residencia de la víctima) hoy".

El acusado, mayor de edad, respondió a aquel mensaje: "Hostia. Le voy a pegar un chorro de hostias al niño".

La Guardia Civil cree que este mensaje marca el inicio. Luego, el acusado confirma a su novia que acudirá con su primo, menor de edad, a la salida del instituto. Además, irá con Asier, con el que había hablado por teléfono. "Viene del tirón", le dice a su novia.

El atestado, al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, afirma que no hay muestras de que el acusado principal y el fallecido se conocieran o hubieran tenido algún tipo de relación con anterioridad.

El otro joven implicado, en libertad

El caso por el apuñalamiento y la muerte de Aaron, de 17 años, a la salida del instituto en Gerena sigue dos vías judiciales. Una está en manos de la Fiscalía de Menores e investiga a la novia del acusado. La otra finalizará en la Audiencia Provincial de Sevilla, donde un tribunal popular será el encargado de dilucidar qué ocurrió muy posiblemente a principios de 2027, según fuentes jurídicas: están acusados por asesinato Javier y Asier, ambos mayores de edad.

La familia del joven fallecido pidió igualmente que se actuara en contra del instituto y su directora, pero la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, plaza 18, lo desestimó a principios de este mes.

El principal acusado en este caso es Javier, un joven mayor de edad, con cuya novia habían tenido problemas en el instituto tanto el fallecido como su pareja. Se le acusa de un delito de asesinato. El día de los hechos se acercó a las puertas del instituto de Gerena acompañado de Asier y el primo de la menor.

La agresión fue grabada por los menores. Javier portaba un arma blanca y Asier un bate de béisbol. Este segundo joven ha quedado recientemente en libertad provisional a la espera del juicio. La familia ha recurrido, ya que entiende que existe riesgo de fuga.

4.021 imágenes y 182 vídeos de armas

El análisis del móvil de Javier no ha permitido a la Guardia Civil relacionar a la víctima con el agresor. De hecho, solo se consigue identificar un audio de un año antes donde el joven amenaza a unos tales Hugo y Aaron: "Cuando yo lo coja uno a uno le voy a pegar dos puñalás ahí". La investigación tampoco logra poner en pie que se refiera al joven finalmente apuñalado o no.

El terminal registró el día del suceso 35 llamadas. No tenía descargada la aplicación de Whatsapp. El equipo de la Policía Judicial sí encontró gran cantidad de datos almacenados en imágenes, vídeos y sonidos. En total, había 90.379 imágenes, de las que 4.021 correspondían a la temática "armas". De los 13.036 vídeos, 182 pertenecen a armas.

Lo que sí se obtiene del terminal son "multitud de archivos fotográficos de armas de cualquier tipo, armas largas, cortas, de caza, de guerra, armas blancas de toda clase". Una de ellas, portada en una mano, es "parecida al arma usada el día de los hechos".

Un vídeo disparando junto a su novia

Entre los vídeos encontrados en el terminal por los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil hay uno grabado de noche, en un lugar al aire libre. "Se encuentra en compañía de una chica que parece ser la persona que graba el vídeo, parece por la voz la novia", explica el atestado.

"A ver, alumbra aquí... Para que se vea", dice el acusado a la joven que graba. "Mientras, manipula el cartucho en recámara, monta el arma, se separa un poco y apuntando al aire dispara", explica la Benemérita sobre el vídeo.

Tenía el arma de antes

La Guardia Civil no logra concluir que el acusado y la víctima tuvieran una comunicación anterior. Lo más cercano es el audio en el que "amenaza a dos personas a los que nombra como Aarón y Hugo Pérez".

"Pese a que el dispositivo analizado carece de la aplicación de mensajería de Whatsapp, es de importancia resaltar que existe una correlación temporal entre las llamadas que mantiene (según el registro de llamadas) el acusado" con los otros dos ocupantes del coche aquel día, "coincidiendo con los mensajes de confirmación que constaban en el terminal" de la novia.

La tercera conclusión destacada de la Guardia Civil destaca la cantidad de archivos con armas: "Denotan la afición del propietario del terminal por las armas, de toda clase, pero en especial por las armas blancas y cortas. Entre estos archivos, hay uno con que revela que "el arma homicida ya la tenía en posesión mucho antes de cometerse el hecho".

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Con respecto al arma de fuego, la Guardia Civil no la halló. "Por lo que, en caso de tratarse efectivamente de un arma de fuego real, la misma podría encontrarse aún en el domicilio del investigado". En caso de encontrarse podría enfrentarse a nuevos ilícitos penales.