El restaurante de Sevilla que enamoró a la banda AC/DC durante su visita a la ciudad: probaron sus famosas tostas, el brioche y el mejor pescado

En pleno barrio del Arenal se localiza un restaurante que busca recuperar la esencia de las tabernas y restaurantes tradicionales de tapeo sevillano a través de una carta cuidada y selecta con los mejores productos. Se trata de 'Castizo', un establecimiento que no solo ha conseguido conquistar a los sevillanos y visitantes, sino a personalidades como los miembros de la banda británico-australiana AC/DC, que se declararon enamorados de su cocina tras degustar sus platos.

La visita del vocalista británico Brian Johnson y gran parte del equipo de la emblemática banda se encontraban el pasado 2024 de visita por Sevilla con motivo de su actuación en la gira Power Up Tour 2024. Una ocasión que aprovecharon para recorrer los principales enclaves de la capital hispalense y degustar los mejores sabores de su gastronomía.

El restaurante de "cocina castiza sevillana" que enamoró a AC/DC

Esto les hizo adentrarse en 'Castizo', un restaurante de "cocina castiza sevillana" en la que los guisos y frituras de toda la vida vuelven a cobrar "el protagonismo que merecen".

"Es una cocina servida en platos de loza y cazuelas de barro, en la que los servilleteros de aluminio y los paños de cocina vuelven a reclamar su lugar", afirman desde este restaurante que destaca, además de por su cuidada cocina, con su vitrina repleta de pescados y mariscos frescos.

Los platos que pidieron los miembros de la banda AC/DC en Sevilla

Un negocio que forma parte de las recomendaciones de la Guía Macarfi para 2026 y que consiguió conquistar a la banda AC/DC, que durante su visita al restaurante probó una amplia variedad de tapas y platos.

Así, la comida comenzó con un entrante de tosta de atún de almadraba con mayo de mostaza y trufa, además de con un brioche de papada ibérica y salmonete asado, unas vieiras con guisantes, jamón y gazpachuelo ibérico, y unos espárragos verdes a la carbonara gaditana.

Una degustación que continuó con algunos de los mejores platos 'castizos' del local, preparados por el chef Cristóbal Rosales, entre los que se encontraban el pescado del día con holandesa trufada y puré de patata y limón, la presa ibérica con ñoquis a la crema de payoyo y los chipirones a la parrilla con salsa marinera y mayo de limón.

Un restaurante que conquistó a las "leyendas del rock and roll"

Y para completar la comida, los ocho comensales que se reunieron en este restaurante visitaron la vitrina del local y escogieron las almejas a la marinera.

"Las leyendas de rock and roll saben muy bien donde comer y disfrutar de la buena cocina a su paso por Sevilla en el Power Up Tour 2024. Tanto ellos como nosotros lo tenemos muy claro: 'Castizo se nace y se hace'", señaló el restaurante tras la visita de la banda.

Una extensa carta con frituras, entrantes y guisos

Un negocio que cuenta con una amplia carta en la que se incluyen entrantes desde 4,50 euros, como su volandeira con gazpacho de cerezas, su tosta de atún de almadraba con mayo de mostaza y trufa, la ostra rizada al natural y coliflor tostada con holandesa trufada.

Además, dispone de frituras desde 5,50 euros, como su bomba de patata y pulled pork con mayo de kimchi, croquetas, buñuelos melosos de bacalao, cazón en adobo con alioli y chicharrones con piel de lima y piparras.

Entre su oferta también se encuentran diversos guisos desde 10 euros, como su pisto castizo con huevo frito, la carne con tomate y hierbabuena, y el guiso marinero de fabes con almejas de Carril.

Platos, ubicación y horario del restaurante Castizo de Sevilla capital

Su carta se completa con sus platos 'Castizos' desde 12 euros, como su tortilla de patatas a la carbonara, el arroz 'Castizo', los chipirones a la parrilla con salsa marinera y mayo, el muslo de pollo de caserío glaseado con calabaza asada, y el lingote de atún de almadraba al whisky.

Y para completar el menú, disponen de diversos postres desde 6 euros, como flan con chantillí de frutos rojos y helado de limón y albahaca, la mousse de chocolate con leche y sorbete de mandarina, o la tarta de queso templada de 'Castizo'.

Todos estos platos se pueden degustar en su local de la calle Zaragoza número 6 de lunes a domingo en horario de 12.30 a 17.00 horas y de 19.30 a 23.30 horas.