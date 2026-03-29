El viento protagoniza el Domingo de Ramos con rachas de hasta 45 km/h
La AEMET advierte de fuertes rachas de viento el Domingo de Ramos en Sevilla, con especial incidencia en la franja horaria de la tarde
El viento es el gran protagonista meteorológico de este arranque de Semana Santa en Sevilla. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este Domingo de Ramos registrará las rachas más intensas de los primeros días, con un pico especialmente notable en la franja del mediodía y primeras horas de la tarde.
Entre las 06:00 y las 12:00 horas, el viento del noreste puede alcanzar rachas de 45 km/h. La situación se agudiza en la franja de 12:00 a 18:00 horas, cuando el viento girará al norte y las rachas podrán llegar a los 45/50 km/h, coincidiendo con la salida de buena parte de las cofradías del Domingo de Ramos. A partir de las 18:00 horas, el viento bajará considerablemente, con velocidades en torno a los 10 km/h.
El Lunes Santo traerá una mejora clara. Las rachas máximas esperadas se quedarán en 35 km/h por la mañana, y el viento irá perdiendo fuerza a lo largo del día hasta alcanzar la calma total a partir de las 18:00 horas, lo que permitirá a las hermandades completar su estación de penitencia en mejores condiciones.
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