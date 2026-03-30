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Los controladores aéreos de Sevilla alertan de una huelga que afectaría a la Feria de Abril y la Copa del Rey

El conflicto entre los controladores aéreos y Saerco en el aeropuerto de Sevilla amenaza eventos clave como la Feria de Abril y la final copera

Un avión despega del aeropuerto de Sevilla.

Un avión despega del aeropuerto de Sevilla. / Europa Press

El Correo

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Sevilla

Los controladores aéreos del aeropuerto de Sevilla han alertado de que la empresa Servicios Aeronáuticos Navegación y Control (Saerco) les estaría llevando al límite de un conflicto laboral que podría desembocar en una huelga con impacto directo en dos citas clave para la ciudad: la Feria de Abril y la final de la Copa del Rey.

Falta de negociación y recorte de plantilla

El portavoz de Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), Pablo Gómez Junquera, ha acusado a la empresa de no querer negociar para llegar a un acuerdo con el fin de aumentar la actual plantilla de diez trabajadores en la torre sevillana, que eran 16 cuando tomó la concesión en septiembre de 2021.

Además de "no sentarse a negociar", ha asegurado que ha propuesto a la plantilla "una nueva estructura de turnos, que supone menos personal al día cuando la operativa se prevé que aumente casi un 10 por ciento durante la temporada de verano que empieza la próxima semana".

Posible huelga en fechas clave en Sevilla

"A pesar de nuestros esfuerzos por llegar a un entendimiento, que recalco nada tiene que ver con temas económicos, la empresa nos empuja a declarar la huelga de forma inminente", ha sostenido el portavoz sindical, que admite la repercusión que tendrá "teniendo en cuenta que se verá afectada la Feria de Abril y la final de la Copa del Rey".

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Concesión de la torre y tráfico aéreo

Saerco tiene la concesión de la torre de Sevilla para los aparatos por debajo de 1.900 pies, y cuenta "con una plantilla absolutamente infradimensionada", según el sindicato, que ha recordado la importancia de la labor de los controladores, que supervisan no solo los vuelos de entrada o salida del aeropuerto, sino "las salidas de los helicópteros del 061 desde Cartuja" y todo el tráfico aéreo en la ciudad y su entorno.

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