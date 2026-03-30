Desarticulada en Utrera una organización criminal dedicada a la captación y explotación sexual de mujeres extranjeras

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desmantelado en Utrera (Sevilla) una presunta organización criminal dedicada, entre otras actividades ilícitas, a la captación, control y explotación sexual de mujeres vulnerables, en el marco de la denominada operación PSO.

La investigación se inicia a mediados del año 2025, estableciendo entre ambos cuerpos policiales un equipo de colaboración, tras tener conocimiento de una alta actividad presuntamente ilícita del principal cabecilla de la organización.

Ante estos hechos se estableció un dispositivo de vigilancia permanente sobre este sospechoso, y de análisis de información obtenida por parte de los investigadores durante un periodo que se prolongó durante ocho meses de investigación. Como consecuencia de la investigación se reunieron todas las pruebas necesarias para la identificación de todos los integrantes, quedando constatado por los investigadores la jerarquización de los mismos, así como unas altas medidas de seguridad en sus actividades.

Registros e incautaciones de droga y dinero

El pasado 03 de marzo se desarrolló la explotación de la operación PSO procediendo a la entrada y registro de 12 inmuebles ubicados en su totalidad en la localidad de Utrera. Como resultado de dichos registros se han intervenido 350 plantas de marihuana en una fase de floración bastante avanzada, 30 gramos de cocaína, una gran cantidad de cogollos de marihuana, así como una bolsa de heroína, 40.000 euros en metálico y un arma de fuego, además de dos vehículos de alta gama utilizados por el cabecilla de la organización.

Paralelamente, los investigadores han intervenido diversos dispositivos electrónicos y una gran cantidad de documentación que está siendo analizada de manera conjunta por ambos cuerpos policiales no descartándose nuevas actuaciones.

Pisos patera y víctimas en situación irregular

La investigación que ha sido llevada por Policía Nacional y Guardia Civil, ha permitido localizar varias viviendas utilizadas como pisos pateras, siendo identificadas en su interior catorce personas en situación irregular y en unas malas condiciones higiénicas y de vulnerabilidad, siendo presuntamente utilizadas dichas viviendas para la comisión de un delito de explotación sexual.

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La operación se salda con la detención de siete personas puestas a disposición de la Autoridad Judicial como presuntos autores de los delitos de explotación sexual, delito de blanqueo de capitales, delitos contra el derecho de los trabajadores extranjeros, delito de tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal, decretando el ingreso inmediato en prisión de cuatro de los detenidos, entre ellos el líder de la organización.