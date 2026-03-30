La familia de Aarón cree que la agresión mortal al joven de 17 años se "fraguó" en el interior del Instituto de Gerena

La familia de Aaron, el joven apuñalado mortalmente a la salida del instituto en Gerena en enero de 2025, cree que la dirección del centro fue responsable de lo ocurrido. La defensa de la acusación ha remitido recientemente un recurso contra la provindencia del antiguo Juzgado de Instrucción 18 de Sevilla, que rehusó investigar la responsabilidad penal del director y la jefatura de estudios, así como la responsabilidad civil del instituto. El escrito señala que "existía un claro caso de acoso" previo por parte de la novia menor del agresor de Aaron, pero no se abrieron los protocolos. Por lo tanto, "se permitió que la menor campara a sus anchas por el centro escolar amenzando y haciendo uso de su dispositivo móvil sin que se percataran de ello".

La defensa de la familia resalta en su recurso que, el día de la puñalada mortal a Aaron, la menor estuvo utilizando todo "durante toda la manañana" el móvil. "Se fragua una agresión a una persona, sin que ningún profesor o responsable del centro se percatara de ello, estando terminantemente prohibo por normativa de la Junta de Andalucía a excepción de fines educativos", resalta el escrito.

El recurso, al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, señala al atestado redactado por los investigadores y explica que "sí existía previamente al 8 de enero" al menos un caso de acoso escolar en el centro similar. "Sí existían amenazas previas tanto por la menor como por el que era su novio", reclama la defensa. Sin embargo, "no se indica ni consta que se iniciara ningún protocolo de acoso o qué medidas de seguridad se adoptaron a este respecto, tanto por el centro como por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía si es que activaron algún protocolo".

"Fue utilizado para llamar a su novio Javier"

El recurso se basa en el volcado del móvil de la joven. A través de él se pueden ver las llamadas realizadas a su novio para que acudiera al instituto tras discutir con la novia de Aaron. "Que no deja género de dudas que fue utilizado dentro del centro escolar para llamar a su novio Javier y fraguar una agresión al novio de otra chica y compañera a la salida del centro escolar", apunta el escrito.

Por ello, la defensa del menor entiende que "sí pudiera existir participación omisiva de los responsables del centro IES Gerena". Es decir, la omisión procede de no haber impedido el uso del dispositivo móvil sin control alguno desde el centro escolar, dispositivo desde el que presuntamente se fraguó la agresión al menor a la salida del centro. "El centro estabal obligado a hacerlo, pues existe una normativa clara de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía".

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La defensa solicita que se tome declaración a los responsables del instituto en Instrucción y se requiera las actas tomadas en el centro. Además, la defensa insiste en que la instrucción no ha finalizado y no se puede dar parte a la apertura de juicio oral. Cree que pueden existir nuevos delitos relacionados con las amenazas y la tenencia ilícita de armas.