Sucesos
Un incendio en la azotea de un edificio obliga a cortar la calle Francos este Lunes Santo
La Policía Local ha solicitado cambiar el recorrido de las hermandades que pasen por esta vía debido al trabajo de los servicios de emergencia en la zona
Una fuerte columna de humo negro se ha originado en el centro de Sevilla debido a un incendio registrado en la azotea de un edificio cercano a la Cuesta del Rosario. Según detalla Emergencias 112, se trata de un aviso registrado en un edificio de tres plantas en la calle Pajaritos.
La proximidad del incendio a la carrera oficial ha alertado a todas las personas que están en el centro de la ciudad disfrutando de la Semana Santa. La gente ha percibido, no solo el humo, sino también el olor a quemado.
El 112 ha recibido el primer aviso sobre las 17:15, por lo que los servicios de emergencia están actuando en el lugar sin saber aún el alcance del suceso y si hay personas afectadas por el incendio. Bomberos ha acudido al lugar, maniobrando por las calles en las que aún hay paso. Se trata de una zona de difícil acceso, ya que son muchas las vías cortadas a su alrededor por encontrarse junto a la carrera oficial.
Para llegar al lugar, los bomberos han accedido a través de la calle Granada, intentando llegar lo antes posible hasta la vivienda afectada, un edificio de tres plantas y según Emergencias 112, el fuego se ha originado en la azotea. Los bomberos han tenido que desalojar el edificio entero.
Una vez en el lugar, según ha podido constatar El Correo de Andalucía, presente en la zona, la Policía Local ha trasladado la petición de los bomberos que actúan en el incendio, para que con carácter urgente se cambie el recorrido de las hermandades que tienen que pasar por la calle Francos, que en este caso es la del Polígono San Pablo.
Desde Emergencias 112 también han activado a los servicios sanitarios de manera preventiva, como suele actuarse en este tipo de casos. Según ha dado a conocer el Ayuntamiento de Sevilla, los Bomberos han dado por controlada la situación a las 17:50 horas, mientars se analiza las afectaciones que este incidente puede tener en los recorridos de las hermandades del Lunes Santo.
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