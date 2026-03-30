Sevilla
Más obras en el centro de Sevilla tras Semana Santa: A Trajano se suma la calle Albareda, que estará cortada siete meses
La actuación cuenta con un presupuesto que supera los 663.000 euros y servirá para renovar las redes de abastecimiento y saneamiento de esta vía y de la calle Jaén
Nueva obra en el casco antiguo de Sevilla tras la celebración de la Semana Santa. El Ayuntamiento hispalense ha anunciado que el mismo Lunes de Pascua dará comienzo una obra de Emasesa de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de las calles Albareda y Jaén, una actuación que cuenta con un plazo de ejecución de 7,5 meses y un presupuesto que asciende a los 663.584 euros.
El mismo día del inicio de estas obras, Méndez Núñez quedará abierta al tráfico rodado. "Tanto la calle Méndez Núñez como todas las vías circundantes retomarán ese día su sentido de circulación original", han subrayado fuentes municipales.
Esta intervención se suma a la que comenzará ese mismo día en la también céntrica calle Trajano, entre la Plaza del Duque y la Alameda de Hércules, que estará cortada durante prácticamente un año. En este caso, Emasesa iniciará unas complejas obras de transformación para renovar el pavimento, ampliar los espacios peatonales y generar nuevos alcorques para arbolado.
Corte total de Albareda
"Durante la realización de los trabajos se producirá el corte total del tráfico rodado en la calle Albareda por la propia afectación de la obra, mientras que la calle Jaén y el tramo de la Plaza Nueva entre Méndez Núñez y Jaén quedará en doble sentido al tráfico para permitir el normal acceso al aparcamiento público de Albareda", ha anunciado el Consistorio. También el tráfico peatonal sufrirá afecciones, por lo que está prevista la instalación de pasarelas, vallas, señalizaciones y pasos alternativos que eviten en lo posible las molestias derivadas de estos trabajos.
Estos trabajos, "que buscan optimizar el servicio prestado", incluyen además la instalación de una nueva red de baldeo, teniendo como finalidad la mejora de la presión y el caudal y el incremento de la capacidad de captación de aguas pluviales y de evacuación.
Reposición de acerados y pavimento
En concreto, la sustitución de redes se realizará en el tramo comprendido entre la calle Jaén y la calle Méndez Núñez incluyendo la renovación de la totalidad de las acometidas de abastecimiento y saneamiento existentes, así como los pozos e imbornales de la red de saneamiento, ha informado el Ayuntamiento.
También contemplan la reposición de la totalidad de los acerados y de la pavimentación con granito Gris Quintana, Piornal y rosa Monforte, así como la plantación de Sophoras Japónicas “Piramidalis”.
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