Sevilla
Nuevos cambios en el Puente de San Telmo ante las obras de los toldos: se refuerzan giros prohibidos y la protección del carril peatonal provisional
Tras el estreno del sistema de ampliación del espacio peatonal el Domingo de Ramos, el Ayuntamiento ha revisado este lunes todo el dispositivo diseñado para compensar que uno de los acerados y un carril bici están cortados
El Puente de San Telmo, una de las vías de paso para vehículos y peatones, entre el centro y los barrios de Triana y Los Remedios afronta esta Semana Santa con el carril bici y uno de los acerados completamente precintados debido a las obras de instalación de los toldos. Ante esta situación, el Ayuntamiento anunció una reordenación diseñada para ampliar el espacio reservado a los peatones, retirando uno de los carriles para los coches, que se estrenó el Domingo de Ramos. Este Lunes Santo se ha vuelto a revisar estableciendo giros prohibidos y una línea de separadores para evitar que los coches accedan al espacio que se ha reservado para los peatones.
De esta forma, se ha reforzado con nuevos separadores la prohibición del giro a la izquierda desde el puente hacia el Paseo Colón, de forma que aquellos vehículos que accedan desde Los Remedios deben dirigirse hacia el Paseo de las Delicias. Los separadores se han instalado para ello en el Paseo Colón conformando una isla que trata de canalizar el tráfico. Los equipos técnicos han ejecutado las tareas durante la mañana de este lunes santo.
Un carril más para peatones
En todo el trazado del Puente de San Telmo se han acondicionado una serie de separadores para garantizar que ningún vehículo invada el carril que se ha ganado para los peatones y ciclistas dada la limitación del único acerado disponible para transitar en momentos de gran afluencia de público.
No obstante, estos cambios y la imagen del puente de obras no afectarán a ninguna de las hermandades dado que Las Cigarreras de nuevo no realiza este año su recorrido tradicional debido a su desplazamiento temporal por las obras de construcción del complejo Vera Sevilla en la antigua fábrica de tabacos de Altadis.
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