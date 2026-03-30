El restaurante escondido en plena sierra de Sevilla especializado en carne a la brasa y con las mejores vistas: "No solo vienes a comer, sino a desconectar"

En plena Sierra Norte de Sevilla, se encuentra un restaurante que se ha convertido en el favorito de los amantes de la carne a la brasa, el arroz y los guisos de siempre, así como de los senderistas y apasionados de la naturaleza al situarse junto a gran variedad de rutas perfectas para desconectar y disfrutar del ambiente. Se trata del Asador Venta El Ronco, situado en el municipio hispalense de El Ronquillo, a 48 kilómetros de la capital.

"Servimos los sabores de la Sierra Norte en un ambiente cálido", destacan desde este restaurante que cuenta tanto con una cuidada sala con chimenea como una amplia terraza para disfrutar del paisaje mientras se degusta la mejor cocina tradicional "elaborada con los ingredientes de nuestra zona".

Un referente en El Ronquillo para comer carnes, arroces y guisos

Así, este restaurante especializado en carnes a la brasa en leña de encina que se localiza en la Carretera Nacional 630 de El Ronquillo dispone de una amplia variedad de platos del recetario tradicional en el que los productos de la zona son los principales protagonistas.

Entre su amplia oferta, este restaurante tiene toda clase de carnes a la brasa desde 17 euros, como secreto ibérico de bellota, lagarto ibérico de bellota, abanico, pluma, presa ibérica, solomillo, entrecot de lomo bajo de ternera y solomillo de ternera.

Arroces y guisos tradicionales en un restaurante rodeado de naturaleza

Además, el restaurante también está especializado en arroces, que se pueden degustar desde 14 euros para dos personas, como su arroz con conejo, arroz con venado, arroz con perdiz o arroz con carrillera.

Para quienes prefieran disfrutar de un guiso de la tierra o sus especialidades fritas, pueden hacerlo desde 8 euros, con platos como el de venado, carrillera, croquetas de cocido, de setas o de vacuno, bacalao en salsa de almendras o queso almendrados.

Chacinas, platos combinados y entrantes en la Venta El Ronco

El negocio también dispone de distintos platos combinados desde 7 euros, con venado, carrillera, huevo o lomo con patatas y jamón, además de chacinas desde 5 euros como jamón ibérico, caña de lomo, chorizo ibérico, morcón o queso.

A esto se suman sus entrantes desde 6 euros, como ensalada, salmorejo, pan con salmorejo y anchoas, y distintos revueltos.

Postres caseros en uno de los restaurantes mejor valorados de la Sierra Norte

Y para completar el menú, este restaurante sevillano ofrece distintos postres caseros desde 5 euros, como tarta de queso, arroz con leche, natillas o mousse de yogur con frutos del bosque.

"Aquí no solo se viene a comer, también se viene a desconectar", aseguran sus propios clientes a través de las redes sociales, donde afirman que Asador Venta El Ronco está en "plena naturaleza y tiene preciosas vistas" y que tiene platos de carne "muy tierna, que se deshace en la boca".

Un lugar tranquilo en plena naturaleza para comer como en casa

De igual modo, sus comensales destacan a través de las reseñas del restaurante que "todo lo que comimos estaba exquisito" y que es un "lugar tranquilo donde poder comer unas carnes sabrosas, producto de calidad y buena cerveza fría".

"Merece la pena desplazarnos a este lugar en un entorno tranquilo", recalcan al respecto, además de señalar que en este restaurante "te hacen sentir como en casa".