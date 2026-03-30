RUTA
La ruta por una de las cascadas más desconocidas de Sevilla, repleta de rápidos y pozas, que está a solo 30 minutos de la capital: "Parece sacada de un cuento"
Este entorno natural cuenta con un recorrido sencillo de apenas 8 kilómetros, lo que la convierte en un plan perfecto para realizar en familia
A tan solo 30 minutos de Sevilla, se encuentra una hermosa y sencilla ruta perfecta para realizar en familia, repleta de vegetación, pozas y riachuelos que finalizan en una enorme caída de agua que apenas nadie conoce. Se trata de la cascada del Salto del Lobo, situada en el municipio sevillano de El Castillo de las Guardas.
Esta localidad de apenas 1.500 habitantes alberga en su interior una sencilla ruta circular de unos 8 kilómetros con un camino sin demasiados obstáculos ni contratiempos, lo que permite que cualquier senderista pueda adentrarse en su interior y contemplar la rica vida natural del entorno.
Un recorrido entre pozas a 30 minutos de Sevilla capital
Durante todo el camino, el visitante camina por un sendero que se encuentra acompañado por pozas, riachuelos y saltos de agua procedentes del río Guadiamar, que finalizan en la cascada del Salto del Lomo.
Esta es una caída de agua de 40 metros de longitud que cae en una poza profunda rodeada de elevados muros de piedra que simulan la imagen de una garganta.
Un rincón mágico para desconectar que "parece sacado de un cuento"
Además, durante la ruta, los senderistas también podrán descubrir los restos de un antiguo molino, todo ello situado en un entorno natural repleto de vegetación y fauna.
"Es una ruta fácil que transmite armonía a través de un paraíso natural", señalan sus propios visitantes a través de las redes sociales, donde también destacan que "es un rincón mágico para desconectar". Además, recalcan sobre este enclave que "parece sacado de un cuento" y que "el sonido del agua te acompaña en cada paso".
Cómo llegar a la cascada del Salto del Lobo de Sevilla
Para llegar a esta ruta, es necesario tomar la carretera N-433 en El Alisar, a unos 5 kilómetros de El Garrobo, hasta llegar a El Castillo de las Guardas, situado a apenas media hora de la capital sevillana.
Tras dejar el vehículo en el aparcamiento que se encuentra al inicio de este sendero, será necesario cruzar la carretera y traspasar la apertura que se puede encontrar en el quitamiedos, que llevará al visitante a la orilla del río. En ese momento, solo será necesario continuar el camino hasta llegar a la enorme cascada y sus constantes pozas.
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