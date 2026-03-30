Sevilla se dispara hasta los 32 grados a la sombra esta Semana Santa y subirá ocho grados en 24 horas según Aemet

La Aemet en Andalucía prevé estabilidad térmica desde el martes, máximas por encima de 25 grados y ausencia de lluvias en la comunidad durante la semana. Como nota destacada, en Sevilla capital se prevé una subida drástica de temperaturas de un día para otro de 8 grados las máximas, hasta llegar a los 29 grados a la sombra, con picos de 32 esta Semana Santa.

En Sevilla capital, la evolución térmica deja un contraste claro entre el inicio y el segundo día de la semana, ya que la máxima pasa de 21 grados el lunes a situarse en torno a los 29 grados el martes, lo que supone un ascenso de siete u ocho grados en apenas 24 horas, según ha explicado Juan de Dios del Pino, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía.

Sevilla, con 32 grados el Domingo de Resurrección

En el conjunto de Andalucía, las temperaturas diurnas experimentarán pocos cambios en los próximos días, excepto del lunes al martes que sí que subirán ostensiblemente, al igual que Sevilla. A partir del martes, tienden a estabilizarse con una ligera bajada progresiva de hasta dos grados, aunque se mantienen por encima de los 25 grados durante el resto de la semana; además, de cara al Domingo de Resurrección, las máximas podrían alcanzar los 30 grados en distintos puntos de la comunidad, en el caso de Sevilla capital se podrían llegar hasta los 32 grados ese día, según indican los mapas meteorológicos de Aemet.

En cuanto a las mínimas, este martes suben alrededor de cuatro grados y rozan los once, tras lo que permanecen estables y se mueven entre los once y los doce grados durante el conjunto de la semana.

Viento y lluvias en Andalucía

Respecto al viento en Andalucía, la previsión apunta a una pérdida gradual de intensidad, aunque el lunes y el martes todavía sopla con rachas más marcadas, sin llegar en ningún caso a los 40 kilómetros por hora registrados el pasado domingo; la sensación térmica se mantiene el lunes por la influencia del viento del nordeste asociado a una masa de aire fría, pero tiende a desaparecer progresivamente.

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En lo que se refiere a las precipitaciones, no se esperan lluvias en ningún punto de Andalucía a lo largo de la semana, de acuerdo con la previsión trasladada por la Aemet.