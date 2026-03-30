Martes Santo
Tiempo en Sevilla para el Martes Santo: esta es la previsión de la Aemet
La Aemet prevé un Martes Santo primaveral en Sevilla, con ausencia de lluvias y temperaturas en ascenso, aunque el viento del norte será un factor a considerar durante la jornada
El Martes Santo en Sevilla vendrá marcado por un tiempo plenamente estable y primaveral, según los datos de la Aemet. La jornada del último día del mes de marzo estará dominada por cielos completamente despejados durante todo el día, sin presencia de nubes y con una probabilidad de lluvia del 0% en todas las franjas horarias.
Las temperaturas experimentarán un notable ascenso conforme avance la jornada. La madrugada será fresca, con valores en torno a los 12-14 grados, pero a partir de media mañana el termómetro comenzará a subir con rapidez hasta alcanzar los 29 grados a última hora de la tarde. El ambiente, por tanto, será cálido, especialmente en las horas centrales del día.
En cuanto al viento, soplará de componente norte y nordeste con intensidad moderada durante buena parte del día. Se esperan rachas destacables, especialmente entre el mediodía y la tarde, cuando podrán alcanzar entre 40 y 44 km/h, lo que podría dejar una sensación algo más incómoda pese al buen tiempo general.
Este pronóstico hace augurar un Martes Santo pleno, con todas las hermandades en la calle y sin que haya ningún acontecimiento meteorológico que les impida culminar sus estaciones de penitencia a la Catedral.
Evolución por tramos horarios
Madrugada (00:00 – 08:00)
- Cielo: Despejado
- Temperatura: 12-14 ºC
- Sensación térmica: 12-14 ºC
- Humedad: 37%-50%
Mañana (09:00 – 12:00)
- Cielo: Despejado
- Temperatura: 15-22 ºC
- Sensación térmica: 15-22 ºC
- Humedad: 52%-39%
Primeras horas de la tarde (13:00 – 16:00)
- Cielo: Despejado
- Temperatura: 23-27 ºC
- Sensación térmica: 23-27 ºC
- Humedad: 35%-27%
Tarde (17:00 – 20:00)
- Cielo: Despejado
- Temperatura: 28-26 ºC
- Sensación térmica: 28-26 ºC
- Humedad: 25%-27%
Noche (21:00 – 23:00)
- Cielo: Despejado
- Temperatura: 25- 22 ºC
- Sensación térmica: 25-22 ºC
- Humedad: 30%-39%
En resumen, un Martes Santo plenamente favorable para las cofradías, con ausencia total de lluvia, cielos limpios y temperaturas en claro ascenso, aunque con el viento como principal factor a tener en cuenta durante la jornada.
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