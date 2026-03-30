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Martes Santo

Tiempo en Sevilla para el Martes Santo: esta es la previsión de la Aemet

La Aemet prevé un Martes Santo primaveral en Sevilla, con ausencia de lluvias y temperaturas en ascenso, aunque el viento del norte será un factor a considerar durante la jornada

Nazarenos de la Hermandad del Cerro del Águila que hace estación de penitencia el Martes Santo

Nazarenos de la Hermandad del Cerro del Águila que hace estación de penitencia el Martes Santo / María José López / Europa Press

Ana Ramos Caravaca

Ana Ramos Caravaca

El Martes Santo en Sevilla vendrá marcado por un tiempo plenamente estable y primaveral, según los datos de la Aemet. La jornada del último día del mes de marzo estará dominada por cielos completamente despejados durante todo el día, sin presencia de nubes y con una probabilidad de lluvia del 0% en todas las franjas horarias.

Las temperaturas experimentarán un notable ascenso conforme avance la jornada. La madrugada será fresca, con valores en torno a los 12-14 grados, pero a partir de media mañana el termómetro comenzará a subir con rapidez hasta alcanzar los 29 grados a última hora de la tarde. El ambiente, por tanto, será cálido, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, soplará de componente norte y nordeste con intensidad moderada durante buena parte del día. Se esperan rachas destacables, especialmente entre el mediodía y la tarde, cuando podrán alcanzar entre 40 y 44 km/h, lo que podría dejar una sensación algo más incómoda pese al buen tiempo general.

Este pronóstico hace augurar un Martes Santo pleno, con todas las hermandades en la calle y sin que haya ningún acontecimiento meteorológico que les impida culminar sus estaciones de penitencia a la Catedral.

Evolución por tramos horarios

Madrugada (00:00 – 08:00)

  • Cielo: Despejado
  • Temperatura: 12-14 ºC
  • Sensación térmica: 12-14 ºC
  • Humedad: 37%-50%

Mañana (09:00 – 12:00)

  • Cielo: Despejado
  • Temperatura: 15-22 ºC
  • Sensación térmica: 15-22 ºC
  • Humedad: 52%-39%

Primeras horas de la tarde (13:00 – 16:00)

  • Cielo: Despejado
  • Temperatura: 23-27 ºC
  • Sensación térmica: 23-27 ºC
  • Humedad: 35%-27%

Tarde (17:00 – 20:00)

  • Cielo: Despejado
  • Temperatura: 28-26 ºC
  • Sensación térmica: 28-26 ºC
  • Humedad: 25%-27%

Noche (21:00 – 23:00)

  • Cielo: Despejado
  • Temperatura: 25- 22 ºC
  • Sensación térmica: 25-22 ºC
  • Humedad: 30%-39%

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En resumen, un Martes Santo plenamente favorable para las cofradías, con ausencia total de lluvia, cielos limpios y temperaturas en claro ascenso, aunque con el viento como principal factor a tener en cuenta durante la jornada.

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