Tiempo en Sevilla para el Martes Santo: esta es la previsión de la Aemet

El Martes Santo en Sevilla vendrá marcado por un tiempo plenamente estable y primaveral, según los datos de la Aemet. La jornada del último día del mes de marzo estará dominada por cielos completamente despejados durante todo el día, sin presencia de nubes y con una probabilidad de lluvia del 0% en todas las franjas horarias.

Las temperaturas experimentarán un notable ascenso conforme avance la jornada. La madrugada será fresca, con valores en torno a los 12-14 grados, pero a partir de media mañana el termómetro comenzará a subir con rapidez hasta alcanzar los 29 grados a última hora de la tarde. El ambiente, por tanto, será cálido, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, soplará de componente norte y nordeste con intensidad moderada durante buena parte del día. Se esperan rachas destacables, especialmente entre el mediodía y la tarde, cuando podrán alcanzar entre 40 y 44 km/h, lo que podría dejar una sensación algo más incómoda pese al buen tiempo general.

Este pronóstico hace augurar un Martes Santo pleno, con todas las hermandades en la calle y sin que haya ningún acontecimiento meteorológico que les impida culminar sus estaciones de penitencia a la Catedral.

Evolución por tramos horarios

Madrugada (00:00 – 08:00)

Cielo: Despejado

Temperatura: 12-14 ºC

Sensación térmica: 12-14 ºC

Humedad: 37%-50%

Mañana (09:00 – 12:00)

Cielo: Despejado

Temperatura: 15-22 ºC

Sensación térmica: 15-22 ºC

Humedad: 52%-39%

Primeras horas de la tarde (13:00 – 16:00)

Cielo: Despejado

Temperatura: 23-27 ºC

Sensación térmica: 23-27 ºC

Humedad: 35%-27%

Tarde (17:00 – 20:00)

Cielo: Despejado

Temperatura: 28-26 ºC

Sensación térmica: 28-26 ºC

Humedad: 25%-27%

Noche (21:00 – 23:00)

Cielo: Despejado

Temperatura: 25- 22 ºC

Sensación térmica: 25-22 ºC

Humedad: 30%-39%

En resumen, un Martes Santo plenamente favorable para las cofradías, con ausencia total de lluvia, cielos limpios y temperaturas en claro ascenso, aunque con el viento como principal factor a tener en cuenta durante la jornada.