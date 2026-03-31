Qué centros comerciales y supermercados abren en Sevilla el Jueves y el Viernes Santo

Los horarios habituales y días de apertura de los supermercados y centros comerciales en Sevilla cambian con la Semana Santa, que se celebra del 29 de marzo (Domingo de Ramos) al 5 de abril (Domingo de Resurrección).

En cuanto a ls supermercados, Mercadona no abre ningún festivo en Sevilla, por lo que cerrará sus puertas el Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección. Se puede consultar los horarios en la web de Mercadona. En la misma situación que Mercadona están las tiendas del grupo Mas y El Jamón.

LOS ARCOS. El Centro Comercial Los Arcos está situado en Sevilla capital, en la Avenida de Andalucía, S/N. Teléfono: 954 676 005. El horario habitual es de lunes a sábado 10:00 a 22:00 horas. Festivos y domingos de apertura:10:00 a 22:00 horas. Cierra el Viernes Santo y Domingo de Resurrección, abre el Jueves Santo. Restauración y ocio abren de cualquier forma.

CENTRO COMERCIAL TORRE SEVILLA. El Centro Comercial Torres Sevilla se ubica en la calle Gonzalo Jiménez de Quesada, 2, de Sevilla capital, junto al rascacielos de Torre Sevilla Teléfono: 649 737 825. Abre todos los domingos y festivos del mes de abril, ya lo confirmaron. Restauración y ocio abren en cualquier caso.

LAGOH SEVILLA. El Centro Comercial Lagoh Sevilla está en la Av. de Palmas Altas, 1, de Sevilla capital. Teléfono: 955 604 554. Cierra el Viernes Santo y Domingo de Resurrección, abre el Jueves Santo. Restauración y ocio abren en cualquier caso.

NERVIÓN PLAZA. El Centro Comercial Nervión Plaza está situado en la calle Luis de Morales, 2 de Sevilla capital. Teléfono: 954 989 131. Abre 2, 3, 5, 12, 19, 22 y 26 de abril. Restauración y ocio abren en cualquier caso.

ALESTE PLAZA (ALCAMPO). El centro Comercial Aleste Plaza, el Alcampo de Sevilla Este está situado en la calle Periodista José Antonio Garmendia, 3, Sevilla capital. Teléfono: 954 478 160. Cierra el Viernes Santo y Domingo de Resurrección, abre el Jueves Santo.

CARREFOUR MACARENA. El hipermercado Carrefour Macarena está ubicado en la Ronda Urbana Norte, s/n en Sevilla capital. Teléfono: 914 908 900. Cierra el Viernes Santo y Domingo de Resurrección, abre el Jueves Santo.

CARREFOUR SAN PABLO. El hipermercado Carrefour San Pablo se ubica en la Calle José Jesús García Díaz, 1, de Sevilla. Teléfono: 914 908 900. Cierra el Viernes Santo y Domingo de Resurrección, abre el Jueves Santo.

CARREFOUR CAMAS ALJARAFE. El hipermercado Carrefour Camas Aljarafe está situado en la calle Poeta Muñoz San Román, s/n, de Camas (Sevilla). Teléfono: 914 908 900. Cierra el Viernes Santo y Domingo de Resurrección, abre el Jueves Santo.

CARREFOUR MONTEQUINTO. El hipermercado Carrefour Montequinto está situado en la Carretera de Utrera, km. 1, Montequinto (Dos Hermanas). Teléfono: 914 908 900. Cierra el Domingo de Ramos, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, abre el Jueves Santo.

ALCAMPO TAMARGUILLO. El centro comercial Alcampo Tamarguillo está situado en la Ronda del Tamarguillo, 27, de Sevilla. Teléfono: 954 92 22 77. Cierra el Domingo de Ramos, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, abre el Jueves Santo. Restauración y ocio abren.

EL CORTE INGLÉS NERVIÓN. El Centro Comercial de El Corte Inglés de Nervión está en Sevilla capital, en la calle Luis Montoto, 122-128. Teléfono: 954 571 440. Abre el Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección de 11.00 a 21.00 horas.

EL CORTE INGLÉS PLAZA DEL DUQUE. Este Centro Comercial decano de la marca en Sevilla está ubicado en el Centro de Sevilla, en la Plaza del Duque de la Victoria, 8. Teléfono: 954 597 010. Abre el Domingo de Ramos, Jueves Santo y Viernes Santo en horario de 10.00 y 15.00 horas, el Domingo de Resurrección abre de 11.00 a 21.00 horas.

CC AIRESUR. El Centro Comercial Airesur está en la Carretera Castilleja de la Cuesta-Tomares, en Castilleja de la Cuesta (Sevilla). Teléfono: 954 169 297. Cierra el Domingo de Ramos, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, abre el Jueves Santo.

IKEA. El centro comercial Ikea está ubicado en la Autovía Sevilla - Huelva, Salida 2, Castilleja de la Cuesta (Sevilla), Junto al centro Comercial Airesur. Teléfono: 900 400 922. Cierra el Domingo de Ramos, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, abre el Jueves Santo.

SEVILLA FASHION OUTLET. El Centro Comercial Sevilla Fashion Outlet se ubica en el Polígono Industrial Los Espartales, A4, KM 531, San José de la Rinconada (Sevilla). Cierra el Domingo de Ramos, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, abre el Jueves Santo como siempre de 10.00 a 22.00 horas.

PARQUE GUADAÍRA. El Centro Comercial Parque Guadaíra está situado en la Autovía A-92, Salida 7, Av. Príncipe de Asturias, 1, Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Teléfono: 955 607 710. Cierra el Domingo de Ramos, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, abre el Jueves Santo. Restauración y ocio abren.

CENTRO COMERCIAL LOS ALCORES. El Centro Comercial Los Alcores está en la autovía A-92, Km. 8.8. Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Teléfono: 955 610 761. Cierra el Domingo de Ramos, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, abre el Jueves Santo. Restauración y ocio abren.

METROMAR. El centro Comercial Metromar está en la Avenida de los Descubrimientos, S/N, Mairena del Aljarafe (Sevilla). Teléfono: 955 089 849. Metromar cierra el Domingo de Ramos, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, abre el Jueves Santo. Restauración y ocio abren.

VEGA DEL REY. El parque Comercial Vega del Rey está ubicado en la Glorieta Gaviño, 4, Camas (Sevilla). Cierra el Domingo de Ramos, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, abre el Jueves Santo.

WAY DOS HERMANAS. El Centro Comercial Way Dos Hermanas está en la Avenida Ingeniero José Luis Prats, 1, Dos Hermanas (Sevilla). Teléfono: 955 14 73 73. Cierra el Domingo de Ramos, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, abre el Jueves Santo.

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SEVILLA FACTORY DOS HERMANAS. El Centro Comercial Sevilla Factory Dos Hermanas está en Dos Hermanas (Sevilla), en la Avenida 4 de diciembre. Teléfono: 954 727 772. Cierra el Domingo de Ramos, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, abre el Jueves Santo.