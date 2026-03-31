Doce vecinos de Coria del Río afectados por los tóxicos serán examinados por el IML: "Estamos desesperados"

"Estamos desesperados". Esa es el resumen que hace Rogelia Gómez, portavoz del grupo de vecinos de la barriada Guadalquivir de Coria del Río afectado por la contaminación derivada de una fuga de hidrocarburos en la gasolinera de Zamarrilla Inversiones SL.

Acaban de conocer que un total de 12 personas han sido llamadas por el Instituto de Medicina Legal para ser reconocidas. Dos de ellos son menores. "Llevamos nueve meses esperando la exploración de los menores", apunta Gómez en conversación con El Correo de Andalucía. El resto de personas lleva "dos años esperando a tener cita".

Gómez ha hablado con los servicios legales para que después de Semana Santa hagan una reiteración semanal. "Aquí no para de morir gente, pero no se mueve ni Dios", explica. "Esto se ha llevado a ocho personas", insiste. Por eso cree que "lo más importante" son los niños. "Son niños que tienen problemas", continúa.

El pesimismo y la rabia se notan en sus palabras. "Siempre digo que pronto no hará falta resolver el problema, porque se resolverá solo". Se refiere a que terminarán muriendo sin que nadie haga nada por ellos.

"Necesitamos que esto se mueva". Se refiere a la vía judicial investigada. Sobre la administrativa afirma que les darían información en diciembre. Sin embargo, "ahora será en mayo". "Estamos en un estado de desesperación total, no sabemos dónde ni a qué puerta llamar más".

Rogelia es clara en su reclamación: "Nadie quiere ponerle el cascabel al gato. Nadie quiere entrar por un motivo de 'mano negra', aunque yo le llamaría mafia". Ella pone en el disparadero al alcalde de Coria del Río, Modesto González Márquez.

Atención a los vecinos

La Junta de Andalucía dio en octubre un paso adelante para atender a los vecinos de Coria del Río afectados por la contaminación de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L. Desde 2017, la Asociación vecinal de la barriada del Guadalquivir ha impulsado numerosas protestas, manifestaciones y denuncias contra la Consejería de Sanidad y el Ayuntamiento de Coria del Río "por no atender su situación".

Llevan ocho años inhalando hasta 16 tóxicos diferentes como el benceno, el hexano o el tolueno. Como consecuencia, sufren episodios de malos olores y problemas de salud que van desde los mareos, cefaleas y afecciones respiratorias hasta el diagnóstico de tumores cancerígenos y enfermedades cardiovasculares.

Tras casi una década reclamando un protocolo que se centre en una atención personalizada y especializada para estos 4.000 habitantes afectados del municipio sevillano (el 13,3% de la población total), la Junta se ha comprometido a elaborar un protocolo sanitario "pionero en España".

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Este programa consiste en la investigación de exposiciones medioambientales para poner el foco en la "vigilancia epidemiológica, la formación de profesionales y la promoción de la salud". Ante el anuncio de esta nueva medida, Rogelia Gómez, portavoz de los afectados, asegura que el protocolo "llega ocho años tarde": "Si se activa, bienvenido sea, pero hasta que no lo vea no me lo creeré. Llevamos desde 2017 pidiendo esto".