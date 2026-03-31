Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Martes Santo DirectoHorarios y recorridos Martes SantoPlumas cofradíasCésar Cadaval San GonzaloDeclaración PP AlmeríaInstituto Gerena amenazasAdamuz Sandra Peña El CerroHorarios Macarena, Triana y Gran PoderSalida San EstebanRestaurante Ronquillo brasas
instagramlinkedin

El Tiempo en Sevilla

Ni rastro de lluvia en la Madrugá de Sevilla: la previsión por horas de la Aemet para ver la Macarena y el Gran Poder

Informamos de la previsión de temperaturas por horas. Habrá tiempo estable, cielos despejados y temperaturas suaves que irán en ascenso durante la Madrugá sevillana

El Calvario durante la Madrugá de Sevilla.

El Calvario durante la Madrugá de Sevilla. / José Manuel Cabello

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

La Semana Santa de Sevilla 2026 puede convertirse en un pleno de sol, buenas temperaturas e incluso calor en algunos momentos, una circunstancia que pocos creerían después de la sucesión de temporales ocurrida este invierno en Andalucía. Ahora el foco está en la Madrugá y en qué temperatura habrá, para no llevarnos sorpresas inesperadas una vez estemos en la calle viendo pasos.

El viernes, incluida la madrugada, será un día absolutamente estable en toda la península según los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las altas presiones se irán extendiendo desde el Atlántico hacia Europa y dejarán un tiempo limpio de nubes, con cielos poco nubosos o despejados.

En Andalucía no variará nada en este sentido: cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas, temperaturas con pocos cambios y vientos flojos. Una previsión meteorológica ideal para disfrutar de casi cualquier cosa.

Noticias relacionadas y más

Qué temperatura habrá en Sevilla durante la Madrugá

Si nos ceñimos a la Madrugá sevillana, con seis hermandades en la calle (Macarena, Esperanza de Triana, El Gran Poder, Los Gitanos, El Calvario y El Silencio), Aemet prevé temperaturas agradables. Las mínimas serán de unos 13 grados en torno a las 06.00 o 07.00 horas. A las 00.00 horas se comenzará en torno a los 20 grados, descendiendo progresivamente durante la noche. A partir de ahí, los termómetros subirán hasta alcanzar unos 23 grados hacia las 13.30-14.00 horas, con una temperatura máxima de 28 grados en la entrada de la Esperanza de Triana y La Macarena.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lunes Santo, en directo: Horarios, recorridos y avisos de las cofradías de la Semana Santa de Sevilla
  2. Medida piloto' ante el colapso de la autopista a Cádiz: habilitan un tercer carril en la AP-4 en días críticos de la Semana Santa
  3. La Junta de Andalucía da por resuelta al completo su caída informática: habilita tres días extra para multas, impuestos y expedientes afectados
  4. El teletrabajo de los funcionarios se retrasa en la Junta de Andalucía: 'Vamos a llegar a abril y no sabemos nada
  5. El restaurante escondido en plena sierra de Sevilla especializado en carne a la brasa y con las mejores vistas: 'No solo vienes a comer, sino a desconectar
  6. Una ambulancia atraviesa por error la Avenida de la Constitución en pleno Domingo de Ramos y paraliza a San Roque y la Estrella
  7. Un incendio en la azotea de un edificio obliga a cortar la calle Francos este Lunes Santo
  8. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 30 de marzo de 2026

Ni rastro de lluvia en la Madrugá de Sevilla: la previsión por horas de la Aemet para ver la Macarena y el Gran Poder

Ni rastro de lluvia en la Madrugá de Sevilla: la previsión por horas de la Aemet para ver la Macarena y el Gran Poder

Un Martes Santo de estreno: estos son los cinco mejores sitios para ver Los Javieres con el nuevo recorrido

El momento más especial de La Candelaria, de pregonero a pregonero: homenaje de Carlos Herrera a Rafa Serna

El momento más especial de La Candelaria, de pregonero a pregonero: homenaje de Carlos Herrera a Rafa Serna

Doce vecinos de Coria del Río afectados por los tóxicos serán examinados por forenses del Instituto de Medicina Legal: "Estamos desesperados"

Doce vecinos de Coria del Río afectados por los tóxicos serán examinados por forenses del Instituto de Medicina Legal: "Estamos desesperados"

Las víctimas de Adamuz y Sandra Peña, protagonistas del Martes Santo en el Cerro del Águila

Las víctimas de Adamuz y Sandra Peña, protagonistas del Martes Santo en el Cerro del Águila

Qué centros comerciales y supermercados abren en Sevilla el Jueves y el Viernes Santo

Qué centros comerciales y supermercados abren en Sevilla el Jueves y el Viernes Santo

La revolución de las plumas en las cofradías de Sevilla: el recorte en los cascos romanos recupera estampas históricas

Un Juzgado de Sevilla condena a un menor por huir en patín eléctrico y herir a un policía al saltarse un semáforo

Un Juzgado de Sevilla condena a un menor por huir en patín eléctrico y herir a un policía al saltarse un semáforo
Tracking Pixel Contents