El Tiempo en Sevilla
Ni rastro de lluvia en la Madrugá de Sevilla: la previsión por horas de la Aemet para ver la Macarena y el Gran Poder
Informamos de la previsión de temperaturas por horas. Habrá tiempo estable, cielos despejados y temperaturas suaves que irán en ascenso durante la Madrugá sevillana
La Semana Santa de Sevilla 2026 puede convertirse en un pleno de sol, buenas temperaturas e incluso calor en algunos momentos, una circunstancia que pocos creerían después de la sucesión de temporales ocurrida este invierno en Andalucía. Ahora el foco está en la Madrugá y en qué temperatura habrá, para no llevarnos sorpresas inesperadas una vez estemos en la calle viendo pasos.
El viernes, incluida la madrugada, será un día absolutamente estable en toda la península según los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las altas presiones se irán extendiendo desde el Atlántico hacia Europa y dejarán un tiempo limpio de nubes, con cielos poco nubosos o despejados.
En Andalucía no variará nada en este sentido: cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas, temperaturas con pocos cambios y vientos flojos. Una previsión meteorológica ideal para disfrutar de casi cualquier cosa.
Qué temperatura habrá en Sevilla durante la Madrugá
Si nos ceñimos a la Madrugá sevillana, con seis hermandades en la calle (Macarena, Esperanza de Triana, El Gran Poder, Los Gitanos, El Calvario y El Silencio), Aemet prevé temperaturas agradables. Las mínimas serán de unos 13 grados en torno a las 06.00 o 07.00 horas. A las 00.00 horas se comenzará en torno a los 20 grados, descendiendo progresivamente durante la noche. A partir de ahí, los termómetros subirán hasta alcanzar unos 23 grados hacia las 13.30-14.00 horas, con una temperatura máxima de 28 grados en la entrada de la Esperanza de Triana y La Macarena.
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